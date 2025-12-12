Такую прическу носят принцессы: Елена Зеленская вышла в свет с новой укладкой во французском стиле

Первая леди Украины Елена Зеленская выглядела изысканно во время деловой поездки в Харьковскую область. Для выхода в свет она выбрала стильную прическу, которую довольно часто носят представительницы королевских семей.

Общественный деятель сделала элегантный "французский пучок", который открыл ее лицо и идеально сочетался со сдержанным темным костюмом. Жена президента Владимира Зеленского отдала предпочтение боковому пробору, а также оставила свободными несколько передних прядей, чтобы сделать укладку более интересной. Фотографии с новой прической появились в официальном Telegram-канале первой леди Украины.

"Французский пучок" – это элегантная и универсальная укладка, которая станет отличным дополнением любого образа. Эта прическа сильно полюбилась Эдинбургской герцогине Софи, поэтому она неоднократно появлялась с ней на публике.

Что интересно, "французский пучок" совсем не сложно сделать самостоятельно. Для воссоздания прически нужно отделить прядь на верхней части головы и зафиксировать ее с помощью заколки. Остальные волосы стоит собрать в хвостик, а затем закрутить в любую сторону, закрепив невидимками.

Далее нужно зачесать прядь, которую мы оставили в самом начале, и уложить ее в "ракушку". Укладку опять же стоит зафиксировать заколками, а также можно использовать средства для стайлинга.

