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Елена Зеленская посетила церемонию награждения "Национальная легенда" в эксклюзивном украшении стоимостью более 6 тысяч грн. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,6 т.
Елена Зеленская появилась на торжественном мероприятии в этническом украшении
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Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на торжественном концерте, посвященном вручению награды "Национальная легенда Украины", в стильном монохромном образе, которому интересный акцент придала благодаря эксклюзивному аксессуару. Она надела массивный чокер "Свет Вертепа" от украинской мастерицы и основательницы бренда современных этнических украшений Оксаны Борийчук.

Согласно информации, указанной на сайте производителя, стоимость такого колье с национальными мотивами составляет 6 650 гривен. Подробно рассмотреть образ Елены Зеленской можно на записи торжественного концерта, которая появилась на YouTube-канале телеканала "1+1".

Чокер "Свет Вертепа" состоит из небольших бусинок ручной работы из белой глины, каждая из которых покрыта поливой и авторской росписью из жидкого золота, кораллов и тонированного гематита. Згарды, разделители, металлические колокольчики и застежки изготовлены из латуни, а фурнитура – из стали золотистого цвета.

Елена Зеленская появилась на торжественном мероприятии в чокере "Свет Вертепа"
Украшение стоит 6 650 грн

Этническое ожерелье имеет одну интересную особенность – эффект трещиноватости, который возникает во время обжига глазури. Его также называют кракле или кракелюр, чтобы обозначить трещинки, которые появляются на произведениях искусства или в масляной живописи.

Первая леди Украины надела эксклюзивное украшение

Отметим, что украшение было не единственным аутентичным элементом образа первой леди на церемонии награждения "Национальная легенда", в ходе которой Владимир Зеленский отметил 18 граждан нашей Родины и иностранных партнеров. Общественная деятельница завязала на поясе фартук "Досвітки" от бренда Gunia Project, украшенный вышивкой по мотивам рушников из архивов Музея Ивана Гончара.

Зеленская добавила несколько акцентов в монохромный образ благодаря вещам с этническими мотивами

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Елена Зеленская обновила свой образ новой эффектной прической.

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