Елена Зеленская посетила церемонию награждения "Национальная легенда" в эксклюзивном украшении стоимостью более 6 тысяч грн. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на торжественном концерте, посвященном вручению награды "Национальная легенда Украины", в стильном монохромном образе, которому интересный акцент придала благодаря эксклюзивному аксессуару. Она надела массивный чокер "Свет Вертепа" от украинской мастерицы и основательницы бренда современных этнических украшений Оксаны Борийчук.

Видео дня

Согласно информации, указанной на сайте производителя, стоимость такого колье с национальными мотивами составляет 6 650 гривен. Подробно рассмотреть образ Елены Зеленской можно на записи торжественного концерта, которая появилась на YouTube-канале телеканала "1+1".

Чокер "Свет Вертепа" состоит из небольших бусинок ручной работы из белой глины, каждая из которых покрыта поливой и авторской росписью из жидкого золота, кораллов и тонированного гематита. Згарды, разделители, металлические колокольчики и застежки изготовлены из латуни, а фурнитура – из стали золотистого цвета.

Этническое ожерелье имеет одну интересную особенность – эффект трещиноватости, который возникает во время обжига глазури. Его также называют кракле или кракелюр, чтобы обозначить трещинки, которые появляются на произведениях искусства или в масляной живописи.

Отметим, что украшение было не единственным аутентичным элементом образа первой леди на церемонии награждения "Национальная легенда", в ходе которой Владимир Зеленский отметил 18 граждан нашей Родины и иностранных партнеров. Общественная деятельница завязала на поясе фартук "Досвітки" от бренда Gunia Project, украшенный вышивкой по мотивам рушников из архивов Музея Ивана Гончара.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Елена Зеленская обновила свой образ новой эффектной прической.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!