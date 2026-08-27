Елена Зеленская вышла в свет в фартуке за более чем 12 тысяч грн, который полностью раскупили. Фото романтического образа

Первая леди Украины Елена Зеленская поразила своим элегантным внешним видом на шестой церемонии награждения почетным званием "Национальная легенда Украины". Она появилась на публике в романтичном total-black образе, интересную "изюминку" которому добавила благодаря фартуку "Досвітки" от отечественного бренда Gunia Project.

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Как указано на сайте компании, стоимость такого аутентичного элемента гардероба составляет 12 500 гривен. Однако пока приобрести фартук не удастся, ведь его полностью раскупили. Фотографии в изысканном наряде появились в Telegram-канале первой леди.

Для посещения торжественного мероприятия Елена Зеленская скомбинировала классические черные брюки и рубашку с небольшой драпировкой на воротнике. На поясе общественная деятельница завязала фартук, который является одним из самых архаичных видов женской одежды.

Изделие от Gunia Project украшено вышивкой по мотивам рушников из архивов Музея Ивана Гончара. Сюжет напоминает традиционную форму молодежных собраний – "досвітки" и дополнен рядом романтических элементов. Орнамент на фартуке выделен бисером, который раньше считался символом богатства в традиционной одежде.

Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала массивное колье и пару золотых сережек. Она собрала волосы в аккуратный низкий пучок, оставив несколько свободных прядей у лица, что придало прическе нотку романтичности.

Напомним, что 25 августа президент Украины Владимир Зеленский удостоил звания "Национальная легенда Украины" 18 граждан нашей Родины и иностранных партнеров. На торжественной церемонии вместе с Еленой Зеленской украинский президент вручил награды представителям различных сфер деятельности, которые помогают сохранять единство нашего государства. Подробности читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Елена Зеленская впервые за долгое время появилась на публике в вечернем наряде с изысканной прической.

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