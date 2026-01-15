Елена Зеленская освежила образ новой эффектной прической. Фото

Елена Зеленская во время поездки в Чернигов появилась с обновленным образом, обратив на себя внимание новой прической и деталями стиля. Первая леди опубликовала фото с открытия молодежного пространства "12–21", где заметно, что ее прическа стала длиннее, чем в предыдущие месяцы.

Видео дня

На фотографиях Елена Зеленская предстала с аккуратно уложенными волосами средней длины – мягкие пряди с ровным пробором обрамляют лицо, без привычных для нее локонов или собранной прически.

Дополнением к изменениям во внешности стал и маникюр. Если еще несколько дней назад Елена Зеленская публично показывала фото с ярким красным лаком – впервые за долгое время, – то в этот раз она выбрала более нейтральный, спокойный оттенок, который гармонично сочетается с классическим темным жакетом и светлым топом.

Снимки были сделаны во время открытия молодежного пространства "12–21" в Чернигове. Как отмечает первая леди, это уже третье пространство сети, которую развивают совместно с Фондом Елены Зеленской, после локаций в Белой Церкви и Хмельницком. Проект направлен на создание безопасных и доступных мест поддержки для подростков и молодежи в разных городах Украины.

Открытие в Чернигове состоялось без торжеств и приглашенных гостей – в камерном формате. Первая леди встретилась непосредственно с подростками и молодыми людьми, для которых и создается это пространство. Из-за воздушной тревоги часть общения пришлось провести в укрытии, однако, по словам Елены Зеленской, даже в таких условиях сохранялась атмосфера легкости и открытости.

Как писал OBOZ.UA, еще месяц назад Елена Зеленская выходила на публику с новой укладкой во французском стиле. Эту прическу довольно часто носят представительницы королевских семей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!