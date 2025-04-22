Черная, с помпонами и в технике 'ришелье': самые стильные вышиванки Елены Зеленской, от которых не оторвать взгляда

Во время каждого публичного выхода или деловой встречи первая леди Украины Елена Зеленская демонстрирует свое непревзойденное чувство стиля. Нередко главным элементом образов общественной деятельницы становятся вышиванки, благодаря которым она создает трендовые патриотические луки.

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Жена Владимира Зеленского не боится экспериментировать с цветами и фасонами рубашек, поэтому часто от ее аутфитов сложно оторвать взгляд. OBOZ.UA покажет самые стильные вышиванки первой леди.

Вышиванка и кромка с помпонами

На торжественных мероприятиях по случаю 33-летия Независимости Украины Елена Зеленская появилась в эффектном аутфите. Общественная деятельница надела вышиванку с объемными рукавами и темным орнаментом от бренда GUNIA Project. Она дополнила рубашку белой кромкой ручной работы с черно-голубой вышивкой.

Белая рубашка с черным орнаментом

Елена Зеленская достаточно часто выбирает для себя одежду от отечественных производителей. Так, например, общественная деятельница посетил Всемирный экономический форум в Давосе в льняной вышиванке с геометрическим цветочным узором от украинского бренда Must Have.

Темное платье с золотой вышивкой

Чтобы поздравить украинцев с Рождеством, Елена Зеленская выбрала довольно оригинальный образ. Первая леди нарядилась в черное платье с пуговицами, рукава которого украшены орнаментом "Гранатовая Лоза", что является символом благополучия.

Белая рубашка с графическим орнаментом

В 2021 году, празднуя День вышиванки, супруги Зеленские предпочли парные образы. Они нарядились в белоснежные рубашки, украшенные узорами, что созданы по образцам вышивок из музейных архивов Днепропетровщины, от дизайнера Артема Климчука.

Рубашка с вышивкой в технике "Ришелье"

Во время официального визита в Словению первая леди посетила стены субботней школы "Рукавичка", где работают и получают образование вынужденные переселенцы из Украины. Для встречи Елена Зеленская выбрала белоснежную рубашку с объемным воротничком от отечественного бренда EMBR. Элемент гардероба выполнен в технике "Ришелье" – род ажурной вышивки, при котором основные элементы узора обшиваются гладью, а промежутки между ними вырезаются, образуя кружево.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Зеленская вышла в свет в невиданной ранее рубашке с красной вышивкой.

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