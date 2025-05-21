Елена Мозговая публично отреагировала на помолвку своей дочери с любимой девушкой: пара ей ответила

Украинский продюсер Елена Мозговая публично поддержала свою дочь Зою, которая недавно обручилась с любимой девушкой Юлией. Трогательный обмен сообщениями между матерью и дочерью состоялся в Instagram под фотографией счастливой пары, сделанной на пляже в Гоа.

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В комментариях к снимку, на котором Зоя демонстрирует кольцо с жемчужиной, Мозговая оставила искреннее пожелание: "Вираж! Будьте счастливы". Ее слова тут же получили теплый ответ от дочери: "Любим и обнимаем".

Ранее Зоя Мозговая опубликовала в своем профиле эмоциональные кадры, где рассказала о предложении. Событие произошло на берегу моря в индийском Гоа под открытым небом. Именно Зоя стала инициатором помолвки: она подарила Юлии кольцо с жемчужиной и поделилась личными переживаниями о пути к настоящей близости.

"Мы сказали "Да". Иногда путь к другому человеку – это на самом деле путь назад к себе. К тем частям внутри, которые так долго были закрыты... боялись... забыты. Я не верила, что смогу снова довериться. Открыть свое сердце. Быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – не просит ничего, кроме правды", – резюмировала Мозговая.

Зоя и Юлия находятся в отношениях как минимум с лета 2024 года – именно тогда дочь Мозговой впервые публично рассказала о своей избраннице. Известно, что у Юлии есть двое детей.

Елена Мозговая с первых дней каминг-аута дочери открыто поддерживает ее выбор и выражает искреннюю любовь и уважение. Ее комментарии под публикациями Зои неоднократно вызывали теплую реакцию в сети. Зато певец Александр Пономарев, которого Зоя считает названным папой, открыто ситуацию не комментирует, отмечая лишь, что подобная история для него "не очень комфортна".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Мозговая показала фотографию своей 9-летней дочери от певца и композитора Дэвида Аксельрода – Соломии, которая решилась на смелые изменения во внешности.

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