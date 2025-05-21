Дочь Елены Мозговой обручилась с любимой девушкой и показала, как это было. Фото счастливой пары

Старшая дочь известного украинского продюсера Елены Мозговой, 31-летняя Зоя, обручилась со своей возлюбленной Юлией. Романтическое предложение состоялось на берегу моря в индийском Гоа – под открытым небом.

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О важном событии в своей жизни Зоя сообщила на странице в Instagram, опубликовав трогательные кадры вместе с возлюбленной. "Мы сказали "Да", – написала она.

Согласно опубликованным фото, предложение своей возлюбленной сделала именно Зоя Мозговая. На безымянном пальце ее избранницы красовалось кольцо с жемчужиной.

"Мы сказали "Да". Иногда путь к другому человеку – это на самом деле путь обратно к себе. К тем частям внутри, которые так долго были закрыты... боялись... забыты. Я не верила, что смогу снова довериться. Открыть свое сердце. Быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – не просит ничего, кроме правды", – резюмировала Мозговая.

Об отношениях с Юлией Зоя впервые рассказала публично летом 2024 года. У ее партнерши есть двое детей.

Елена Мозговая искренне поддерживает дочь и желает ей счастья. А вот певец Александр Пономарев, которого Зоя называет своим папой, публично ситуацию не комментирует, отмечая лишь, что "не очень такая история комфортная".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Мозговая показала фотографию своей 9-летней дочери от певца и композитора Дэвида Аксельрода – Соломии, которая решилась на смелые изменения во внешности.

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