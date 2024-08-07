Елена Мозговая отреагировала на каминг-аут 30-летней дочери Зои, показавшей своего любимого человека

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая впервые отреагировала на каминг-аут своей 30-летней дочери Зои. Она поддержала девушку и пожелала быть счастливой, невзирая на весь негатив от хейтеров.

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Комментарий 50-летней деятельницы культуры появился под постом ее старшего ребенка в Instagram. В публикации Зоя Мозговая рассказала, как пользователи соцсетей отреагировали на ее смелое признание.

Украинка отметила, что получила достаточно не малое количество положительных слов от людей, которые боятся откровенно говорить о своей любви. Однако она заметила, что большинство общества до сих пор живет советским прошлым и мыслит устаревшими стереотипами.

"Быть собой и открыто любить того, кого хочешь, и делать так, как считаешь нужным, пока, к сожалению, в Украине довольно тяжело, а в некоторых случаях невозможно. Социальная модель общества построена так примитивно, что люди до сих пор считают, что могут навязывать свои правила и вмешиваться в жизнь других, решая, как/когда/с кем можно или нельзя", – выразила свое мнение Зоя.

Со своей стороны мама девушки одной из первых отреагировала на эмоциональное сообщение дочери, отметив, что полностью поддерживает ее отношения с партнершей Юлией.

"Солнышко, будь счастлива! Не обращай внимания на хейтеров. Они нечестные люди с отсутствием славной, интересной, сознательной и наполненной жизни. Поэтому и лезут в другую. Люблю тебя! И всегда рядом", – написала Елена Мозговая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что названный отец Зои Мозговой, Александр Пономарев, длительное время воспитывавший ее как родную, не поддержал выбор 30-летней женщины. Певец отметил, что для него эта тема не комфортна.

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