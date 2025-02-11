9-летняя дочь Елены Мозговой покрасила волосы в яркий цвет. Фото до и после

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая показала фотографию своей младшей дочери от певца и композитора Дэвида Аксельрода – Соломии, которая отважилась на смелые изменения во внешности. 9-летняя девочка покрасила передние пряди волос в ярко-зеленый цвет.

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Соответствующий снимок появился на странице деятельницы культуры в Instagram. Елена Мозговая кратко подписала совместное изображение с наследницей: "Моя Мавка".

Соломия предстала перед камерой в стильных очках и зеленом свитере. Со своей стороны, музыкальный продюсер предпочла более сдержанный, черно-белый наряд.

Стоит отметить, что Елена Мозговая нечасто делится фотографиями младшей дочери в социальных сетях. Однако на редких кадрах можно увидеть, что девочка унаследовала лучшие черты внешности от родителей.

Переняла Соломия от своей мамы и талант к творчеству. Музыкальный продюсер время от времени делится рисунками, созданными наследницей, и хвалит ее работу. Под одним из постов она отметила: "Новый рисунок Соломии. На этот раз она выбрала Лотос. Этот удивительный цветок растет в водоемах, богатых илом, но листья лотоса покрыты воскообразными веществами, защищающими их от грязи, что очень символично, по-моему".

Кроме 9-летней Соломии, Елена Мозговая также имеет дочь Зою от мужа Дмитрия, с которым состояла в гражданском браке, и Евгению, отцом которой является Александр Пономарев.

Напомним, что летом 2024 года старшая наследница музыкального продюсера совершила каминг-аут. Зоя вышла на связь в своих соцсетях и показала совместное фото с любимой Юлией во время отдыха в Швейцарии. Тогда дочь Елены Мозговой столкнулась с немалым количеством негатива, однако деятельница культуры полностью поддержала ее.

"Солнышко, будь счастлива! Не обращай внимания на хейтеров. Они нечестные люди с отсутствием славной, интересной, сознательной и наполненной жизни. Поэтому и лезут в другую. Люблю тебя! И всегда рядом", – написала музыкальный продюсер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Мозговая обнародовала редкую запись Николая Мозгового 70-х годов.

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