Александр Пономарев впервые прокомментировал каминг-аут названой дочери Зои Мозговой: это некомфортная история

Украинский певец Александр Пономарев впервые прокомментировал каминг-аут Зои Мозговой, мамой которой является продюсер Елена Мозговая – бывшая избранница исполнителя. Когда-то он воспитывал ее как родную, а сейчас публично не поддержал выбор 30-летней украинки.

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Услышав вопрос по поводу романтических отношений названной дочери, артист немного нахмурился и отказался делиться своими мыслями. Видео появилось в эфире ЖВЛ на YouTube.

"Я не хочу это комментировать сейчас. Мне эта история не очень комфортна. Пусть каждый выбирает свой путь, у каждого своя дорога", – сказал певец.

Напомним, Зоя Мозговая на днях поделилась счастливыми моментами со своей избранницей Юлией во время отдыха в Швейцарии. Ее мама пока каминг-аут дочери не прокомментировала.

Биологическим отцом Зои является второй муж Елены Мозговой, Дмитрий, с которым она состояла в гражданском браке. Отношения пары завершились до рождения ребенка. Девушка с детства росла под опекой украинского певца и композитора Александра Пономарева, поэтому называет его своим папой.

Он также делился, что любит Зою и родную дочь от Елены – Евгению – одинаково. Еще в 2022 году родители щемяще поздравляли старшую дочь с 28-летием.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 33-летняя дочь Мэрил Стрип совершила каминг-аут в день рождения актрисы.

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