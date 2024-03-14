Зеленская дала интервью 7-летней девочке: первую леди Украины сравнили с принцессой Дианой

Первая леди Украины Елена Зеленская стала гостей подкаста "КОНТЕНТА", ведущими которого являются семилетняя Полина Медведь и 21-летняя Маша Кравец, дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец. Как отмечается в описании к видео, это был искренний и откровенный разговор супруги украинского президента с детьми и молодежью о ментальном здоровье, а также о том, как его поддержать с помощью музыки, визуального искусства и креативных практик.

Зеленская рассказала о своем нетипичном интервью для маленькой, но уже такой взрослой Полины и ее соведущей Маши на личной странице в Instagram. Комментаторов растрогало прочитанное и увиденное – они сравнили первую леди с принцессой Дианой, которая также много внимания уделяла детям.

"Полине семь лет, а у нее уже есть метод, как успокоиться во время воздушной тревоги. В укрытии вместе с одноклассниками она рисует и мастерит. "Меня спасает творчество", – говорит храбрая, такая взрослая девочка... Откровенно говоря, я хотела бы говорить с Полинкой о творчестве безотносительно к войне – просто как с ребенком, имеющим мечты. Я хотела бы отвечать на вопросы молодых людей по поводу их переживаний о любви или учебе, однако и в эти сферы ворвалась война", – поделилась Елена Владимировна.

По словам первой леди, у нее с Полиной и Машей получился очень искренний и теплый разговор. Все трое, как можно увидеть по видео, вели себя открыто, многие улыбались, хотя порой темы, к сожалению, были совсем невеселые.

"У нас получился откровенный разговор, во время которого обсудили с девочками, как бороться с тревогой и страхами, затронули тему поддержки близких, когда им плохо. Также говорили о том, помогают ли медитация и дыхательные практики, как поддержать ментальное здоровье с помощью искусства", – рассказала Зеленская.

Полный подкаст продолжительностью почти 30 минут разместили на YouTube-канале "Ти як?"

Между тем, в комментариях на странице Зеленской собираются первые отзывы. В частности, как мы уже писали выше, одна из подписчиц отметила: "Госпожу Елену можно назвать украинской принцессой Дианой". Как известно, леди Ди называли королевой человеческих сердец за ее большую любовь к детям и помощь, в основном моральную, всем, кто в этом нуждался.

Другие комментаторы также оставляли: "Какая крутая и классная у нас первая леди", "Спасибо нашей Леди за ее труд и помощь тем, кому нужна поддержка", "Какие красивые", "Повеяло теплом от видео".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в жизни первой леди Украины Елены Зеленской есть человек, которого она называет "лучшим" и считает одним из самых близких. Речь идет о подруге жены украинского президента. Они дружат уже больше 18 лет. Подробности – в нашем материале.

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