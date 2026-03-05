Экзотические танцы и необычный подарок: принцесса Кейт Миддлтон совершила неофициальный визит в особое место

Кейт Миддлтон без предварительного объявления посетила город Лестер, известный как место проживания крупнейшей южноазиатской диаспоры в Великобритании. Неофициальный визит принцесса Уэльская осуществила на следующий день после празднования индуистского весеннего фестиваля Холи, поэтому имела возможность сполна насладиться местной культурой.

Стоит заметить, что этот город имеет для Ее Высочества особое значение, ведь именно сюда она впервые приехала как член британской королевской семьи с Елизаветой II в 2012 году. Об этом сообщает издание People.

Кейт Миддлтон прибыла в Лестер в изысканном молочном аутфите, которому местные жители сразу добавили ярких цветов с помощью необычного подарка. Супруге принца Уильяма вручили ожерелье из красных цветов, которое она не снимала в течение всего визита.

Свой день в Лестере Ее Высочество начала с визита в танцевальную студию, которую возглавляет профессиональный хореограф Аакаш Одедра. Кейт Миддлтон наблюдала за репетицией его новой постановки Songs of the Bulbul, которая является интерпретацией древней суфийской истории о плененной птице.

Вскоре принцесса Уэльская отправилась на "Золотую милю" города – улицуы, где расположено много семейных бизнесов, таких как индийские ювелирные лавки или магазины сари. Она зашла в один избутиков, в котором провела определенный период, увлекаясь яркой традиционной вышивкой.

Далее Кейт Миддлтон выпила чашку чая в местном ресторане "Бобби", который назван в честь одноименного индийского сериала 1973 года. Почти все время Ее Высочество окружали местные жители, которые благодарили за визит и хотели сделать совместные фото.

