Эктор Хименес-Браво внес ясность относительно своей 'мобилизации': что шеф-повар будет делать в армии и покинет ли 'МастерШеф'

Колумбийско-украинский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Эктор Хименес-Браво сделал громкое заявление относительно своего участия в Вооруженных силах Украины. Ранее он уже публиковал видео в военной форме и сообщал, что провел несколько дней на Харьковском направлении вместе с бойцами 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Теперь он решил подробнее рассказать о своем решении, пройденной подготовке и будущей роли в военном подразделении.

Видео дня

В новом посте на своей странице в Instagram 53-летний звездный кулинар подчеркнул: для него быть украинским воином – это не о статусе или пиаре, а о чести и ответственности. Именно поэтому он не смог оставаться в стороне.

"Быть украинским воином – большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить: как иностранец, я мог бы присоединиться к иностранному легиону, но мое сердце давно принадлежит 429 отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес". Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю долгое время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними. Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения", – отметил ресторатор.

Несмотря на новую ответственность, телеведущий не собирается оставлять свою работу в шоу "МастерШеф", где является судьей уже много лет. По его словам, теперь он будет сочетать сразу две важные роли: публичную – в телевидении, и общественную – в поддержке армии.

На обнародованном ранее видео Эктор был в полевых условиях, учился стрелять, управлять дронами, участвовал в тренировках бойцов. По его словам, после этой поездки он вернулся совсем другим человеком.

"Я исчез на несколько дней. Без связи, без камер, без привычного мира. Пошел туда, где не спрашивают, кто ты в гражданской жизни. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Я больше не могу сидеть дома. Это не съемки. Это не репетиция. Это не история из кино. Сделал то, на что решался с февраля 2022 года. Увидел другую сторону медали – титановую. И понял, что не вернусь другим. Но я стану частью армии. Частью Украины. Скоро увидите все сами", – отметил шеф-повар.

Хименес-Браво подчеркнул, что формально не мобилизован, однако станет частью подразделения "Ахиллес", будет участвовать в задачах, которые ему будет поручать командование, и помогать в обеспечении. Он считает, что такой формат служения – это самый эффективный для него способ быть полезным именно сейчас.

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