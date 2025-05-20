'Решался с 2022 года': Эктор Хименес-Браво в военной форме заявил, что станет частью армии Украины

Колумбийско-украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво неожиданно вышел на связь с подписчиками в военной форме. Звезда проекта "МастерШеф" поделился, что недавно посетил наших защитников на Харьковском направлении, а после встречи вернулся совсем другим человеком. 53-летний телеведущий заявил, что собирается стать частью украинской армии.

Видео дня

Об этом он рассказал на личной странице в Instagram. Кулинарный эксперт отметил, что несколько дней провел с военнослужащими 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

На обнародованном видео можно увидеть, что Эктор Хименес-Браво, находясь в полевых условиях, посещал тренировки с защитниками, учился стрелять, управлять дронами и в целом узнавал детали о нелегкой работе подразделения. Он признался, что решался на эту поездку еще с 2022 года, однако пока не может раскрыть многих деталей относительно того, какую позицию будет занимать в армии.

"Я исчез на несколько дней. Без связи, без камер, без привычного мира. Пошел туда, где не спрашивают, кто ты в гражданской жизни. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Я больше не могу сидеть дома. Это не съемки. Это не репетиция. Это не история из кино. Сделал то, на что решался с февраля 2022 года. Увидел другую сторону медали – титановую. И понял, что не вернусь другим. Но я стану частью армии. Частью Украины. Скоро увидите все сами", – отметил шеф-повар.

В частности, по словам Эктора Хименеса-Браво, во время встречи с военнослужащими он понял, что украинская армия это не только об обороне, но и использование технологий, невероятной силе и выдержке.

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