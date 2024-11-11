Эксперт по языку тела оценила состояние онкобольной Кейт Миддлтон во время публичного выхода

Принцесса Кейт Миддлтон возвращается к своему королевскому образу и обязанностям на фоне борьбы с раком в течение 6 месяцев и проблем со здоровьем с начала 2024 года. Она посетила воскресную службу в Поминальное воскресенье вместе с другими членами монархической семьи, а этот выход состоялся на следующий день после ее присутствия на Фестивале памяти в субботу. Для онкобольной принцессы такие "частые" выходы на публику необычны, ведь с лета она появлялась на людях только раз в месяц.

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Как утверждает изданию Daily Mail эксперт по языку тела Джуди Джеймс, Кейт Миддлтон снова в "королевской форме". Принцесса на выходных взяла на себя самые большие публичные обязательства с момента, когда сообщала о борьбе с раком. Однако она была "мрачной, но в то же время невозмутимой".

"Язык тела Кейт и даже ее прическа сегодня показали возвращение к тому, что выглядело как полная королевская форма. Выражение ее лица стало мрачным, когда мы услышали бой курантов Биг-Бена, и появилась более сдержанная версия ее явно эмоциональных сигналов, которые мы видели на концерте накануне вечером. Тогда она выглядела заплаканно, но здесь ее печаль была замечена с яростным королевским взглядом невозмутимых раздумий", – объяснила эксперт.

Об стойкости и уверенности Миддлтон свидетельствует также ее образ – куртка в военном стиле с погонами, велюровым бантом и драматическим головным убором. По словам Джуди Джеймс, это также указывает на то, что принцесса вернулась к своему "королевскому" стилю одежды, находившему немалое количество фанатов по всему миру.

"Даже ее фасцинатор (головной убор. – Ред.) и то, как она носила прическу, выглядело как повторение одного из ее самых знаковых королевских моментов, когда ее сфотографировали в машине в медицинской маске на похоронах Филиппа. Она имела чрезвычайно элегантный и королевский вид, и походила на будущую королеву", – добавила Джеймс.

На службе в Поминальное воскресенье принцесса Кейт стояла на балконе рядом с герцогиней Эдинбургской, Софи, с которой периодически перекидывалась словами. Как объясняет эксперт, Миддлтон занимала центральное место на церемонии, находясь на виду у публики. Этому также поспособствовало отсутствие королевы Камиллы, пропустившей мероприятие из-за инфекции грудной клетки.

Герцогиня Софи была поддержкой принцессы. Она ободряла Кейт Миддлтон и была ее эмоциональным утешением. На это также указывает красноречивый жест, когда Софи придерживала принцессу за спину.

"Софи известна своим успокаивающим присутствием, особенно во время эмоционально заряженных королевских мероприятий. Ее простые жесты – положить руку на спину Кейт – символизировали солидарность и привязанность", – объяснила эксперт по языку тела.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям комментировал самочувствие Кейт Миддлтон. Он заявил, что принцесса "хорошо справляется" с болезнью.

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