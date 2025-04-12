Экс-жена DZIDZIO впервые показала лицо своего мужа, от которого беременна первенцем: что о нем известно

Бывшая жена украинского исполнителя DZIDZIO (Михаил Хома), певица SLAVIA (Ярослава Притула), которая недавно намекнула на беременность, впервые показала лицо своего загадочного мужа. Артистка пришла в студию радио "Люкс ФМ" в сопровождении любимого и не скрывала его от камер.

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Более того, на личной странице в Instagram она обнародовала запись с интервью, на которой можно рассмотреть ее избранника. Кстати, во время разговора с журналистами исполнительница подтвердила, что носит ребенка под сердцем, однако пока не знает пол первенца.

Во время эфира SLAVIA не назвала имя своего мужа, но заметила, что он стал одним из главных героев ее нового клипа на песню "Дівка з перцем". В описании видеоработы среди актеров было указано имя Андрея Павлюка, который и завоевал сердце певицы.

Что известно о муже артистки

Украинские зрители уже могли увидеть любимого SLAVIA в проекте "Наречена для тата" на телеканале СТБ. Он стал участником шоу в 2019 году. Согласно информации, указанной на сайте реалити, Андрей Павлюк родился в Житомире, однако со временем переехал в Киев. В столице он открыл собственный бизнес, специализирующийся на производстве и продаже материалов из камня.

В 20 лет предприниматель встретил свою первую любовь. По словам Павлюка, их отношения развивались очень быстро, поэтому уже через несколько месяцев пара начала жить вместе. Через год влюбленные организовали свадьбу, а со временем их семья стала больше еще одного человека. Первая жена бизнесмена родила ему сына. Однако после появления малыша супруги начали часто ссориться. Для того чтобы развивать собственное дело, Павлюк часто ездил в командировки, что совсем не нравилось его избраннице. Ради того, чтобы остаться в нормальных взаимоотношениях и не ссориться перед сыном, супруги решили развестись.

Пока неизвестно, как давно между SLAVIA и Андреем Павлюком закрутился роман. Однако, просматривая профиль мужчины в Facebook, видно, что совместные фото с артисткой бизнесмен публиковал еще в 2023 году.

Напомним, что DZIDZIO женился на SLAVIA в 2013-м. В общей сложности их отношения длились 13 лет, семь из которых состояли в браке. Однако со временем любовь супругов дала трещину. В 2021-м стало известно, что они официально развелись.

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