Экс-жена Дзидзьо удивила, почему на 8 месяце беременности не знает пол ребенка и не выходит замуж

Экс-жена украинского певца Дзидзьо (Михаила Хомы) – певица SLAVIA (Ярослава Хома) – ошеломила признанием о своей беременности и решении не узнавать пол будущего ребенка до последнего. Звезда находится уже на восьмом месяце, однако до сих пор не знает, кого ожидает – мальчика или девочку.

Видео дня

Ярослава Хома рассказала в интервью Славе Демину, что готовилась к беременности сознательно – выбирала месяц, в который хочет родить малыша, и четко следила за своим самочувствием. Она не пользовалась тестами, а просто прислушивалась к себе – и поняла, что беременна. В то же время, идти под венец она не сильно спешит, хотя понимает, что сделать это придется.

"Я только не думала о поле ребенка, потому что мне хочется и сынишка, и дочь. Пока не знаю пол ребенка, потому что я попросила, чтобы мне не говорили. Я подумала, что это мне не так важно", – призналась певица.

SLAVIA раскрыла, что мечта о материнстве у нее не была с детства, но все изменилось, когда она встретила своего нынешнего партнера. Именно с ним она поняла: хочет создать семью и родить ребенка.

Более того, беременность для нее не стала случайностью. Артистка призналась: она буквально планировала месяц, в который должен родиться ребенок. Выбрала любимый период – конец мая или начало июня. Потому и готовилась соответственно – сдала все анализы, посоветовалась с врачами, и даже в начале беременности чувствовала себя прекрасно.

SLAVIA также поделилась забавным моментом, когда поняла, что ее тело "уже не позволяет" делать даже мелкие привычки, ведь внутри нее зародилась новая жизнь.

"Мы пошли с мужчиной в кинотеатр и взяли маленькую бутылочку проссеко, как всегда. Я намочила губы – и почувствовала жжение. И я поняла, что организм сигнализирует, что нельзя", – говорит певица.

Не менее интересной оказалась и тема отношений. Несмотря на прочную связь с партнером и беременность, пара до сих пор официально не замужем. Артистка призналась: любимый сделал ей предложение, но роспись пока откладывается. Причина – не только в обстоятельствах, но и в астрологии. Сейчас главное для нее – здоровье будущего ребенка и внутреннее спокойствие. А брак, как говорит Ярослава, – это уже следующий шаг.

"Андрей сделал мне предложение. Но ребенок – это самое важное. Когда люди решают создать новую жизнь – это значит, что что-то большее между ними есть, чем эти предложения. Но это нужно сделать до рождения ребенка. Сейчас просто ретроградная Венера, а это плохой период", – сообщила SLAVIA.

Ранее OBOZ.UA писал, что SLAVIA впервые показала лицо своего мужа, от которого беременна первенцем. Раньше он снимался в реалити-шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!