Экс-жена DZIDZIO намекнула на беременность: как изменилась певица SLAVIA после развода и что известно о ее личной жизни
Певица SLAVIA (Ярослава Притула), бывшая жена украинского артиста DZIDZIO (Михаил Хома), вызвала слухи о возможной беременности. В своем новом клипе на песню "Дівка з перцем" она предстала в обтягивающем красном платье, которое подчеркивает ее заметно округлившийся животик. Это видео сразу привлекло внимание, ведь певица ранее не делала подобных намеков на перемены в личной жизни.
Хотя никаких официальных заявлений от артистки пока не было, кадры из клипа, опубликованном на YouTube, дали повод для предположений. Своего любимого певица тоже не раскрывает.
После развода с DZIDZIO в 2021 году Ярослава Притула обрела свое счастье и активно строит сольную карьеру. Ее последний хит "Дівка з перцем" не только привлек внимание своей ритмичностью, но и вызвал предположение о личной жизни певицы. В клипе появляется загадочный мужчина, с которым артистка показывает романтические сцены. Является ли он отцом будущего ребенка, пока остается загадкой.
В комментарии к видео SLAVIA пояснила, что композиция отображает ее личные переживания и отношение к поклонникам: "Еще с детства обо мне говорили: "Это будет девка с перцем". Эта песня – правдивая история, связанная с несколькими поклонниками. Я не сразу воспринимаю знаки внимания, мне нужен долгий период, чтобы понять серьезность намерений. Это подарок судьбы, найти любимого человека, который тебя чувствует и принимает со всеми перчиками".
Несмотря на разрыв, SLAVIA и DZIDZIO сохранили дружеские отношения. В прошлом году в интервью "Коротко про" певица призналась, что после официального развода они даже вместе праздновали это событие. Бывшие супруги провели вечер в своем любимом ресторане, где долго общались. В то же время артистка неохотно рассказывает о своей нынешней личной жизни, признаваясь лишь, что у нее все хорошо.
Известно, что артисты были вместе 13 лет, а 7 из них – в официальном браке. О распаде отношений первым заговорил Михаил Хома в конце апреля 2021 года. Однако, как оказалось, пара к тому времени уже более 9 месяцев жила отдельно.
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