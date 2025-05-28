Экс-жена Дзидзьо снова выходит замуж: SLAVIA рассказала о предложении в Дії в символическую дату

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо (Михаила Хомы) – SLAVIA (Ярослава Притула) – сообщила о кардинальных изменениях в личной жизни. 28 мая любимый мужчина певицы, бизнесмен Андрей Павлюк сделал ей предложение руки и сердца в приложении Дія.

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Кстати, для важного шага бойфренд артистки выбрал довольно символическую дату – свой день рождения. Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram.

"Родненький, с днем рождения! Ты мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я о тебе мечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться, и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь, и вдохновение. Сегодня ты сделал мне предложение в Дії. Идея жениться онлайн – твоя, в твой день рождения – моя. Хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, будет как раз супер совместить эти два события. Теперь твой день станет нашим", – трогательно написала певица.

SLAVIA поделилась с подписчиками серией фотографий, на которых позировала с любимым на камеру. Во время фотосессии пара нежно обнималась, а исполнительница в частности демонстрировала округлый животик. Артистка также показала скриншот с портала Дія, где можно увидеть, что она ответила на предложение любимого "Да".

Напомним, что SLAVIA и Дзидзьо находились в отношениях в течение 13 лет, 7 из которых в браке. Официально артисты поженились в 2013-м, однако со временем их любовь дала трещину. В 2021 году супруги развелись, но сохранили дружеские отношения.

После разрыва SLAVIA поставила свою творческую деятельность на паузу, однако в апреле этого года выпустила новый клип на песню "Дівка з перцем". Она предстала перед камерой в обтягивающем красном платье, которое подчеркивает ее заметно округлый животик, чем спровоцировала предположения о беременности.

Вскоре SLAVIA официально подтвердила, что носит ребенка под сердцем. Более того, певица раскрыла, что мужчина, с которым она демонстрировала романтические сцены в клипе, является отцом ее первенца. Сердце артистки смог завоевать Андрей Павлюк, который в 2019 году участвовал в проекте "Наречена для тата".

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