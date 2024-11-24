Руслана появилась на шоу 'Маска' в Бельгии и дошла почти до финала: посвятила песню погибшему воину. Видео

Украинская певица Руслана неожиданно появилась в бельгийской версии популярного телевизионного шоу "Маска" (The Masked Singer). Исполнительница, скрывавшаяся за образом "Рыбки", продержалась в 10 из 12 выпусках, дойдя почти до финала.

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Как призналась артистка на своей Instagram-странице, в течение года она постоянно ездила в Брюссель, но настоящую причину командировок знали лишь несколько человек из команды. "Эта история продолжалась больше года. От первой встречи с продюсерской командой в формате видеозвонка до момента, как я вчера в эфире показала свое лицо без маски, прошел год почти два месяца", – написала звезда.

Тогда Руслана еще не знала, какой ее ждет образ. В результате продюсеры шоу придумали персонажа Zeeduivel – это рок-звезда с большими глазами и яркой улыбкой. "Но одновременно у нее крепкие и острые зубы, что демонстрирует ее сильный характер и несокрушимость. Этот образ полностью соответствует образу не только меня, но и всех украинцев и Украины", – говорится в сообщении.

При участии в проекте украинка стремилась донести важные для нации месседжи, даже несмотря на то, что не могла говорить, а только петь. В частности, одна из исполненных Русланой песен под названием "Please Forgive Me" была посвящена павшего Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу. Знаковым стало то, что выпуск, где раздалась композиция, вышла на экраны именно в день рождения воина – 1 ноября. Это произошло из-за удивительного совпадения, ведь эфиры транслировались в предзаписи и на момент съемки шоу команда не знала, когда именно "Маска" выйдет на телеэкраны.

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