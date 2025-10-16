'Его уволили'. Фанат российской музыки подставил музыканта на кресле колесном после суда и примирения: новый поворот в нашумевшей истории

История конфликта между украинским музыкантом Иваном Замигой, который передвигается на кресле колесном, и мужем Максимом Я., который публично требовал исполнения российских песен, получила новое продолжение. После суда над обидчиком, который якобы раскаялся и просил прощения, Замига записал обращение, где рассказал, что мужчину уволили с работы, хотя сам музыкант уже не уверен в искренности его слов.

О деталях событий Замига сообщил в большом видеообращении в Instagram. Артист поблагодарил всех, кто поддержал его после конфликта, произошедшего неделей ранее, в частности тех, кто разгласил ситуацию в соцсетях и привлек внимание полиции. Он отметил, что тогда решил простить Максима, потому что тот извинился и пожаловался, что может потерять работу из-за инцидента.

"Мое сердце растаяло. Я предложил ему записать видео, где скажу, что не имею к нему претензий, чтобы он мог показать это руководству. Забегая вперед, скажу: с его слов, его уволили", – рассказал музыкант.

Впрочем, позже Замига отметил, что не может полностью доверять словам Максима, ведь тот не выполнил обещание записать собственное видео с извинениями.

"Он дважды обещал сделать это, но не сделал. Я разочарован, потому что хотел, чтобы он признал свою неправоту", – объяснил артист.

Замига признался, что удалил предыдущее видео, где говорил о примирении, поскольку многие его сторонники не одобрили слишком мягкую позицию в отношении сторонника русской музыки. Артист признал, что запись тогда была эмоциональным шагом, и он не хотел провоцировать еще большую волну ненависти или агрессии.

Несмотря на это, музыкант подчеркнул, что суд над Максимом уже состоялся, а история должна стать уроком.

Что известно о Максиме Я.

Между тем OBOZ.UA ранее удалось узнать больше о личности нарушителя. По информации из собственных источников, 29-летний Максим Я. не воевал на фронте, как заявлял во время конфликта, а работает охранником административного здания в Киеве. Он якобы имеет "бронь" от мобилизации.

По словам инсайдера, мужчина родом из города Золотое Луганской области. Его мать и друзья остались на оккупированной территории, и Максим якобы поддерживает с ними связь. Там ему рассказывают, "как хорошо живется в оккупации", а сам он неоднократно хвастался своей "броней до конца мобилизации".

OBOZ.UA передал всю полученную информацию о Максиме Я. в полицию и Службу безопасности Украины. Впоследствии стало известно, что мужчину разыскали и задержали правоохранители.

"По факту изложенной в соцсетях публикации полицейские начали проверку и при участии специалистов криминального анализа вскоре установили личность нарушителя – им оказался 29-летний местный житель. Последний не смог объяснить свои действия, ссылаясь на то, что был пьян", – сообщили в полиции.

Против Максима составили административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Ему грозит штраф от 51 до 119 гривен, исправительные работы до 60 часов или арест до 15 суток.

Что известно о ругательной "ссоре" с музыкантом Иваном Замигой

Напомним, инцидент произошел во время одного из выступлений Ивана Замиги на улицах Киева. К артисту подошел мужчина и попросил исполнить композицию на русском языке, а когда услышал четкий отказ, начал откровенно оскорблять и унижать его.

"Я пою только на украинском и английском. Русскоязычную музыку я не буду играть. Даже за миллион долларов я этого не сделаю. Это моя позиция", – такие слова Ивана Замиги разозлили мужчину.

Он начал кричать, заявляя, что якобы воевал на Донбассе, и упрекнул музыканта за то, что тот сейчас находится в Киеве: "Ты петух галимый! Какого х*я ты здесь стоишь? Ты на Донбассе был, с*ка?"

Позже мужчина продемонстрировал свое лицо на камеру и много раз спрашивал у зрителей трансляции: "Пацаны, вы меня знаете?!" Ругательные слова в адрес Ивана Замиги не остались без внимания прохожих, которые встали на защиту музыканта.

