'Вот так сходила в больницу': Илона Гвоздева объяснила, почему оказалась в палате, и обратилась к подписчикам

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая недавно поделилась с подписчиками фотографией из больничной палаты, объяснила, почему оказалась в клинике. По словам 36-летнего хореографа, у нее нет серьезных проблем со здоровьем, а состояние немного ухудшилось из-за переутомления.

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Кроме того, как отметила звезда, она обратилась к специалистам, чтобы провести запланированные обследования. Об этом танцовщица рассказала на личной странице в Instagram, обнародовав скриншот с заголовками новостей о ее пребывании в клинике.

"Вот так сходила в больницу. Спасибо за волнение. Все хорошо. Немного переутомление и плановый chek-up", – написала хореограф.

Вероятно, переутомление у Илоны Гвоздевой возникло из-за большого количества работы. Вчера она вышла на связь в соцсетях и обнародовала снимок, где предстала перед камерой в медицинской одежде и показала пластырь на руке, что, скорее всего, наклеили после проведения процедур.

"Работать non stop – это миссия нелегкая", – отметила танцовщица.

Публикация Илоны Гвоздевой вызвала определенное беспокойство у ее поклонников, ведь в начале февраля хореограф признавалась, что имеет проблемы со здоровьем. По словам звезды, из-за постоянных физических нагрузок и стресса она неоднократно переживала панические атаки, а ее иммунитет заметно снизился. Тогда для того, чтобы улучшить самочувствие, она поехала на отдых в Трускавец.

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