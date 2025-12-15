Российский рэпер Иван Алексеев, более известный аудитории под псевдонимом Noize MC, стал как кость в горле верхушке Кремля, тогда как в Украине его музыкальные работы приходятся по душе немалой части аудитории, а отечественные звезды свободно выходят с ним на одну сцену. Дело в том, что еще с 2014 года исполнитель осудил путинский режим и выразил поддержку нашей страны.

Видео дня

Из-за такой позиции Noize MC признали "иноагентом" в родной России, более того, заявили, что своим творчеством он подрывает авторитет армии оккупантов. OBOZ.UA расскажет, что известно о "хорошем россиянине".

Почему треков рэпера боятся в Кремле

18-летняя российская певица Диана Логинова во время одного из своих уличных концертов в Санкт-Петербурге решила исполнить трек Noize MC "Светлая полоса" ("Светлая полоса"). Композиция является абсолютно политически нейтральной и не имеет никакого упоминания о войне, но местная полиция признала ее такой, что "дискредитирует армию РФ".

Такой вывод они сделали на основе комментария юзера из Киева, который написал: слушал песню во время вражеской дроновой атаки на столицу и будто чувствовал "поддержку рэпера". Из-за исполнения композиции Логиновой назначили 13 суток ареста по делу об "организации незаконного митинга".

Кстати, увидеть, что творчество Noize MC популярно среди некоторых украинцев, можно было в апреле этого года. Тогда "хороший русский" выпустил новый музыкальный альбом "Не все дома", а в Киеве появилось граффити с его обложкой. Однако рисунок сохранялся на стене не слишком долго, ведь неравнодушные граждане Украины полностью закрасили его, оставив меткое послание россиянам: "Долой русню".

Дружба с украинскими артистами

Noize MC не боится открыто демонстрировать поддержку Украины. В 2024 году во время концерта в Валенсии, Испания, рэпер вышел на сцену в футболке с символикой полка "Азов". Сначала исполнитель прятал тематическую одежду под курткой, но, когда увидел в толпе украинский флаг с соответствующей надписью, снял верхнюю одежду.

Впоследствии Noize MC публично поддержал украинскую операцию в Курской области России: "Война – д*рьмо. Войны не должно быть. Но пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а затем война продолжается – в этом проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу также работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне. И таких как я много. Здесь нет никакого противоречия".

Такая позиция российского рэпера отозвалась украинскому артисту Андрею Хлывнюку. Лидер группы "Бумбокс" не стал скрывать, что поддерживает связь с Noize MC.

"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней. Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым человеком, который сразу сказал: "Все понятно. Это п*здец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги на то, чтобы помочь вам", – говорил украинец.

О дружбе с Хлывнюком рассказывал и Noize MC в своих соцсетях. Он обнародовал несколько совместных фотографий с лидером "Бумбокса" и отметил: они познакомились еще в 2008 году, когда были хедлайнерами на Дне молодежи.

"Я слушал "Бумбокс" с их первого релиза, а "Диагноз" вообще знал наизусть и потихоньку изучал украинский по вкладке с текстами с того CD. Совместный рокстар-угар в воронежском боулинге после концерта мог бы остаться одним из самых ярких гастрольных воспоминаний, но память сохранила только то, что было очень весело, ночь никак не заканчивалась, и, кажется, кого-то из нас запускали по кегельбану как шар", – отмечал рэпер.

Как поделился Noize MC, после начала большой войны первым человеком, с которым он связался, был именно Андрей Хлывнюк.

Кстати, в 2022 году рэпер из РФ должен был выступить на фестивале Atlas. Основатель мероприятия Дмитрий Сидоренко рассказывал: команда считала, что среди участников события могут быть "российские артисты-оппозиционеры". Однако начало полномасштабной войны кардинально изменило их позицию.

А вот "голубь мира" Иван Дорн, а также украинские исполнительницы Луна и Dakooka не избегают возможности выйти на одну сцену с рэпером. Они вместе дали концерт в Варшаве, где пытались всеми силами показать свой бунт против войны, развязанной РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Noize MC объяснил принципиальную разницу между украинцами и россиянами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!