Ценители творчества русского рэпера Noize MC из Украины создали граффити в поддержку выхода его нового альбома. В Киеве появился настенный рисунок с изображением обложки музыкальной работы, возле которого написали название проекта, переведенное на украинский язык, "Не всі вдома".

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Кадры с граффити артист обнародовал на своей странице в Instagram. Он поблагодарил всех украинских слушателей за поддержку и создание арт-объекта.

Однако ранее Noize MC публиковала пост, в котором продемонстрировал, что подобный настенный рисунок сделали его поклонники из России. В московском метро изобразили граффити по мотиву обложки альбома.

Основным элементом обоих рисунков является белый квадрат, символически отражающий смысл проекта "Не все дома". Как пояснил российский рэпер, новый альбом он посвятил "поиску своего места в обезумевшем мире".

Однако далеко не все украинцы были в восторге от появления такого граффити в столице. Небезразличные граждане нашей страны несколько усовершенствовали работу, полностью закрасив рисунок серым цветом. Более того, на месте граффити они оставили короткое послание для россиян, написав: "Геть русню".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Noize MC объяснил принципиальную разницу между украинцами и россиянами.

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