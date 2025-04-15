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В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС: неравнодушные украинцы его усовершенствовали и оставили послание для россиян

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС: неравнодушные украинцы его усовершенствовали и оставили послание для россиян

Ценители творчества русского рэпера Noize MC из Украины создали граффити в поддержку выхода его нового альбома. В Киеве появился настенный рисунок с изображением обложки музыкальной работы, возле которого написали название проекта, переведенное на украинский язык, "Не всі вдома".

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Кадры с граффити артист обнародовал на своей странице в Instagram. Он поблагодарил всех украинских слушателей за поддержку и создание арт-объекта.

В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС: неравнодушные украинцы его усовершенствовали и оставили послание для россиян

Однако ранее Noize MC публиковала пост, в котором продемонстрировал, что подобный настенный рисунок сделали его поклонники из России. В московском метро изобразили граффити по мотиву обложки альбома.

В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС: неравнодушные украинцы его усовершенствовали и оставили послание для россиян

Основным элементом обоих рисунков является белый квадрат, символически отражающий смысл проекта "Не все дома". Как пояснил российский рэпер, новый альбом он посвятил "поиску своего места в обезумевшем мире".

В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС: неравнодушные украинцы его усовершенствовали и оставили послание для россиян

Однако далеко не все украинцы были в восторге от появления такого граффити в столице. Небезразличные граждане нашей страны несколько усовершенствовали работу, полностью закрасив рисунок серым цветом. Более того, на месте граффити они оставили короткое послание для россиян, написав: "Геть русню".

В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС: неравнодушные украинцы его усовершенствовали и оставили послание для россиян
В Киеве появилось граффити в поддержку Noize MС: неравнодушные украинцы его усовершенствовали и оставили послание для россиян

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Noize MC объяснил принципиальную разницу между украинцами и россиянами.

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