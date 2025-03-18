Российский рэпер Noize MC, с 2014 года открыто выступающий против режима Путина, поделился своим видением фундаментальных различий между украинцами и россиянами. По его словам, главная разница заключается в экономической независимости: если в Украине многие могут самостоятельно прокормиться благодаря плодородной земле, то в России значительная часть населения зависит от зарплат, которые контролирует государство.

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В интервью российскому телеканалу "Дождь" он также отметил, что у украинцев всегда была традиция менять власть, если она им не нравилась. Это проявление вольнолюбивого казацкого духа, запечатлевшегося в национальном характере.

Noize MC подчеркнул, что в Украине даже в трудные времена семьи имели возможность самостоятельно обеспечивать себя, ведь у страны есть плодородные земли, на которых можно выращивать овощи и держать скот. Это сделало украинцев менее зависимыми от государства и его подачек.

"Тогда было ощущение, что ты попадаешь в какой-то гастрономический рай. Ломятся столы, у людей все есть, при этом они все это вырастили сами", – процитировал покойного "оппозиционера" Алексея Навального Noize MC.

Рэпер отметил, что даже сейчас старшее поколение украинцев продолжает эту традицию – многие выращивают картофель и другие культуры, хотя магазины давно предлагают большой выбор продуктов.

Еще одной принципиальной чертой украинцев Noize MC назвал способность менять власть, если она не отвечает ожиданиям общества. "Каждый раз, когда украинцам не нравилась власть, они ее меняли. Ну, это казачий свободный дух, у них он просто по-другому устроен. Не нравится, меняем. Я думаю, это казацкая тема – вот это наследие", – пояснил он.

По его словам, между тем российские власти транслируют тезис, что каждый человек – это чей-то агент, работающий в чьих-то интересах. Таким образом, государство пытается контролировать граждан и ограничивать их свободу. В то же время у украинцев есть традиция свободомыслия и они не боятся протестовать.

По мнению Noize MC, главный враг путинского режима – это человек, способный самостоятельно зарабатывать и не зависеть от государственных выплат. Он подчеркивает, что именно из-за этой системы власти боятся независимых людей и пытаются подавить любую инициативу. В Украине экономическая самостоятельность и умение самостоятельно обеспечить свою жизнь сделали общество более сильным и менее склонным к манипуляциям.

Ранее OBOZ.UA писал, что Noize ТС объяснил необходимость операции ВСУ в Курской области и рассказал о родных в Белгороде. В то же время, он сочувствует жителям РФ, которые якобы пострадали от боевых действий.

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