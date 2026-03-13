Ее отравили на 8 день после рождения сына: как выглядит заброшенная могила одной из лучших певиц в украинской истории

На Байковом кладбище в Киеве покоится одна из величайших украинских оперных певиц ХХ века – Оксана Петрусенко. Ее голос в свое время называли символом Украины, а на концерты артистки было почти невозможно достать билеты. Однако сегодня место захоронения легендарной певицы почти забыто.

Как сейчас выглядит могила Петрусенко показал блогер Владислав Тимошенко. Еще несколько десятилетий назад к ее могиле регулярно приходили люди – родные, друзья, коллеги по сцене и многочисленные поклонники.

Сегодня же возле памятника царит тишина. Даже в праздничные дни возле могилы почти никого нет. Только несколько старых лампадок и выцветших искусственных цветов напоминают о том, что когда-то там бывали люди.

Само надгробие имеет величественный вид. Памятник выполнен из темного камня, на котором установлен белый мраморный барельеф с изображением певицы. Скульптурный портрет показывает молодую женщину с мягкими чертами лица, а под бюстом спускается декоративная гирлянда из мраморных цветов. Однако вокруг могилы видны старые кусты и ограждения других захоронений.

Могила с ошибками

Надгробие из лабрадорита и мрамора установили в 1949 году. Его создали скульпторы Макар Вронский и Алексей Олейник вместе с архитектором Николаем Иванченко.

Однако на памятнике допущены две странные ошибки. Во-первых, певица названа народной артисткой СССР, хотя на самом деле она имела звание народной артистки УССР. Во-вторых, неправильно указан год рождения – 1901 вместо 1900.

Голос, который покорил Украину

Оксана Петрусенко родилась 18 февраля 1900 года в Балаклее на Харьковщине в бедной семье. Ее настоящее имя – Ксения Бородавкина.

Детство было сложным: отец умер от туберкулеза, а мать едва содержала семью. Будущая звезда пела в церковном хоре, работала на фабрике и в порту, но не оставляла мечту о сцене.

Настоящую славу певице принесла партия Наталки в опере Наталка Полтавка композитора Николая Лысенко. Ее исполнение считали эталонным, а голос называли "серебряным".

В 1934 году она стала солисткой Киевского театра оперы и балета и быстро превратилась в настоящую звезду. Билеты на концерты раскупали мгновенно, а записи ее пения звучали по радио по всему Советскому Союзу.

Таинственная смерть в 40 лет

Проработав в опере всего 6 лет, 15 июля 1940 года, всего через восемь дней после рождения второго сына, жизнь певицы оборвалась. Ей было 40 лет.

Официально причиной смерти назвали тромб, который остановил сердце. Однако существует и другая версия: якобы артистку могли отравить из-за ревности. По слухам, заказчицей могла быть жена маршала Семена Тимошенко.

Похороны Петрусенко в 1940 году стали одной из самых массовых церемоний прощания в Киеве. По воспоминаниям современников, тысячи людей пришли отдать дань уважения певице, а дорога к кладбищу была усыпана цветами.

Трагическая судьба детей

После смерти матери жизнь ее сыновей сложилась непросто.

Старший сын Владимир во время Второй мировой войны оказался в эвакуации в Иркутске, Россия, и умер от туберкулеза и голода в 1944 году. Младший, Александр, выжил благодаря посторонней женщине, которая фактически заменила ему мать.

Несмотря на тяжелое детство, он стал биологом и защитил диссертацию. В 1998 году его похоронили рядом с матерью на Байковом кладбище.

