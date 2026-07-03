Единственная дочь Павла Зиброва, сбросившая 23 кг, поразила своим новым видом: звездный папа раскрыл секрет ее метода похудения

Единственная дочь народного артиста Украины Павла Зиброва Диана заметно похудела и сейчас выглядит еще стройнее, чем полгода назад. По словам самого певца, его дочери удалось сбросить 23 килограмма.

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Об изменениях во внешности Дианы Павел Зибров рассказал в комментарии ТСН. Артист также поделился, благодаря чему она достигла такого результата.

Как пошутил певец, лишние килограммы она "просто отдала".

"Мы их отдали, они были лишними. Мы просто их подарили. -23", – сказал Павел Зибров.

По словам артиста, секрет похудения оказался довольно простым. Диана самостоятельно решила изменить свои привычки и перешла на двухразовое питание.

"А она взяла себя в руки. Закрыла рот и сказала: "Все. У нее нет завтрака в восемь. У нее первый прием пищи – в двенадцать, а второй – в семь. Перешла на двухразовое питание. Сказала: такая ситуация в Украине, надо есть меньше. Вот так, я буду есть два раза в день", – рассказал певец.

Стоит отметить, что первые результаты похудения Дианы были заметны еще в начале года. В феврале Павел Зибров публиковал фото с дочерью, на которых у нее уже было значительно более стройное лицо. Однако за последние месяцы ее внешность изменилась еще больше.

Диана Зиброва уже много лет работает вместе с отцом и является его первой помощницей. Она выполняет обязанности менеджера: ведет социальные сети артиста, участвует в создании видеоконтента, а также работает стилистом и режиссером отдельных проектов.

Кроме того, дочь певца развивается в сфере дубляжа, озвучивая фильмы, мультфильмы, телепрограммы и документальные фильмы.

Ранее OBOZ.UA писал: Павел Зибров также рассказывал, что уже оформил на дочь часть своего имущества. По его словам, Диана успешно строит карьеру, является финансово независимой и в будущем унаследует недвижимость, земельные участки и автомобили, которые артист накопил за годы творческой деятельности.

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