'Машины, дачи, квартиры': Зибров ошеломил, какое наследство оставит единственной дочери Диане

Народный артист Украины Павел Зибров честно признался, что оставит своей дочери Диане довольно большое наследство. Исполнитель в шутку отметил, что девушка будет "крутой невестой", ведь получит автомобили, недвижимость и земельные участки.

Видео дня

Кроме того, по словам знаменитости, он уже официально оформил на единственную дочь часть активов. Об этом певец рассказал в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Останется (имущество. – Ред.) моей Диане Павловне. Она будет крутой невестой. У нее машины, дачи, квартиры, земельные участки. Все", – поделился артист.

Павел Зибров убежден, что его дочь точно "не пропадет" в будущем, ведь имеет хорошее образование и уже стала отличным менеджером. Как рассказал исполнитель, она разбирается в сфере шоу-бизнеса, поэтому часто отечественные звезды хотят с ней работать. Однако пока народный артист Украины не имеет желания отпускать дочь от себя.

"Она работает со мной, очень плотно. Я вижу, что у нее не хватит сил и времени. Да и рассеиваться не нужно. Предложений есть много. Я поднял ей зарплату. Она еще имеет отдельные бонусы, если работает в рекламном бизнесе. То есть она независимая леди молодая. И меня это радует", – отметил певец.

По словам Павла Зиброва, он всячески старается поддерживать дочь. Знаменитость юридически оформил на Диану квартиру, земельный участок, а также недвижимость, где уже завершается строительство ее офиса.

Напомним, что единственная дочь Павла Зиброва длительное время является частью команды звездного отца, в частности, отвечает за его социальные сети. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Диана Зиброва признавалась, что ей очень комфортно работать с папой, поскольку они прекрасно понимают друг друга.

"Папа повышал ее (зарплату. – Ред.), наверное, уже раза три. Но, честно говоря, я не могу сказать, что у меня каждый месяц получается одна и та же сумма. Есть определенная ставка, а уже дальше добавляется другое. Нарабатываю себе рекламные интеграции – оттуда беру процент. Если какие-то дополнительные проекты – также. Снимаю для папы видео – режиссерская работа тоже отдельно оплачивается. Накидываю эти суммы в расчетах. Папа никогда не спорит. Мы умеем разделять: здесь семейные отношения, а это уже рабочие. И вообще неоплачиваемая работа – это у нас что? Благотворительность. А я за работу, а значит, справедливое распределение", – делилась девушка.

Однако, несмотря на успех в сотрудничестве с артистом, Диана Зиброва не прекращает развиваться. В начале этого года исполнитель рассказывал, что его дочь увлеклась сферой дубляжа и уже даже достигла определенных успехов в этом деле. Она работает над озвучкой фильмов, телепрограмм, мультиков и документалок.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Гарика Корогодского отреагировала на то, что отец-миллионер не оставит ей наследство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!