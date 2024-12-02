Эдди Мерфи и звезда 'Плохих парней' станут сватами: дети известных актеров заручились после трех лет отношений

Американский актер и режиссер Эдди Мерфи вскоре станет сватом для звезды культового фильма "Плохие парни" Мартина Лоуренса. Сын Мерфи по имени Эрик сделал предложение дочери товарища Джасмин Лоуренс.

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Молодая пара опубликовала видео особого момента в Instagram. В ролике показано, как юноша украшает комнату свечами и букетами роз, пол устилает лепестками цветов, а затем показывает реакцию любимой. Впоследствии Эрик становится на одно колено и открывает коробку с кольцом, побуждая Жасмин сказать: "Какая красота. Боже мой. Да!"

Хотя точно неизвестно, когда дети комедийных актеров начали встречаться, впервые влюбленные рассказали о своем романе в 2021 году в соцсетях. Тогда Мерфи-младший опубликовал фотографии пары с подписью: "По уши влюблен в тебя", пишет People.

Жасмин, идущая по следам своего отца, строя актерскую карьеру, также рассказала о том, как они с Эриком познакомились. "Это было даже не благодаря родителям, хотя они снялись в двух фильмах вместе, они друзья, – рассказала она в интервью InTouch Weekly в январе 2022 года, объяснив, что на самом деле их познакомил ее дядя. – Мы стали действительно хорошими друзьями, потому что нас связывало многое. И со временем это просто, знаете, стало чем-то больше".

59-летний Мартин рассказал об отношениях дочери в студии шоу Джимми Киммела в июне 2022 года, пошутив, что его дочь и сын Эдди потенциально могут создать вместе "комедийного супер-ребенка". "Мы не говорили об этом, – сказал актер о себе и 63-летнем Мерфи. – Мы просто не лезем в их дела и позволяем им заниматься своими делами, уважая их интересы".

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