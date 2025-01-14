Джессика Симпсон, которая боролась с алкоголизмом, развелась с мужем после 10 лет брака: певица рассекретила причину

Американская певица Джессика Симпсон, которая в течение многих лет страдала от алкогольной зависимости, объявила о разводе со своим мужем, профессиональным футболистом Эриком Джонсоном. Пара прожила в браке 10 лет, однако сейчас столкнулась со "сложной ситуацией", поэтому решила разорвать отношения.

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О кардинальных изменениях в личной жизни знаменитость рассказала для издания People. 44-летняя звезда призналась, что сейчас они с экс-избранником сосредотачивают все внимание на том, чтобы дать все лучшее их трем общим детям.

"Мы с Эриком живем отдельно, пытаясь справиться с болезненной ситуацией в нашем браке. Но наши дети на первом месте, поэтому мы сосредоточены на том, что для них лучше всего. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которая была на нашем пути, и ценим приватность сейчас, когда мы работаем над этим как семья", – поделилась исполнительница.

Впервые бывшие супруги познакомились в 2010-м благодаря совместному другу. Между ними сразу вспыхнула искра, и уже через полгода они обручились. Однако организовывать свадьбу звезды не торопились. Джессика Симпсон и Эрик Джонсон решили связать себя узами брака только в июле 2014 года. Еще до замужества знаменитости стали родителями двух детей: дочери Максвелл Дрю и сына Эйса Кнута. В 2019-м их семья стала больше еще одного человека, ведь артистка родила их третью наследницу – Берди Мэй.

В течение многих лет отношений пара говорила друг о друге только хорошие вещи, однако первые подозрения о том, что их любовь дала трещину, появились осенью 2024-го. Тогда Эрика Джонсона заметили на публике без обручального кольца. В скором времени инсайдер, приближенный к знаменитостям, отметил: они живут отдельными жизнями.

Однако несмотря на то, что в отношениях Джессики Симпсон не было слишком большой драмы, певице все же приходилось переживать нелегкий период. В течение длительного времени она страдала от алкогольной зависимости, что повлияла не только на ее внешность, но и карьеру, в которой пришлось взять паузу.

Артистка признавалась: хотя всегда старалась быть для поклонников успешной, красивой и талантливой женщиной, внутри всегда была довольно неуверенной. Звезда была слишком требовательна к себе, не уважала личное время и усилия, поэтому пыталась глушить отчаяние алкоголем. Однако однажды в 2017 году исполнительница поняла, что пора прекратить отравлять свою жизнь и поставила точку в зависимости. Она начала кардинальную трансформацию, поэтому вернула свою подтянутую форму и визуально помолодела на 10 лет.

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