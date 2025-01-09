16-летнему браку Джессики Альбы настал конец: какой была тернистая история любви секс-символа 2000-х и ее 'обычного' мужа

Знаменитая голливудская актриса Джессика Альба решила развестись с кинопродюсером Кэшем Уорреном. В браке пара прожила 16 лет.

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Звезда "Фантастической четверки" уже какое-то время не живет со своим мужем, хотя подробностями о проблемах в семье и не раскрывает, сообщает TMZ. В последнее время поклонники обращали внимание на то, что ни Джессика, ни Кэш не носят обручальных колец, а на публику они чаще всего выходят раздельно.

Хронология отношений Джессики Альбы и Кэша Уоррена

Первая встреча секс-символа 2000-х и "обычного" парня

Альба и Уоррен познакомились в 2004 году на съемках "Фантастической четверки". К тому моменту актриса уже считалась секс-символом 2000-х после того, как сыграла главную роль в сериале "Темный ангел" культового режиссера Джеймса Кэмерона. Кэш работал простым помощником, тогда как Джессика уже имела мировое признание.

"Он совсем не знаменит. Мне кажется, я встретила ''того самого'', – рассказывала она в интервью журналу Cosmopolitan. – Это точно любовь с первого взгляда. Но мы не сразу начали встречаться, ведь я была с другим".

Ревность, первый ребенок и свадьба

Обручилась пара в 2007 году. Идиллией влюбленные наслаждались недолго. Чем популярнее становилась Альба, тем более ревнивым был ее избранник. Он начал подозревать актрису в интрижках и устраивал ей на этой почве скандалы. Во время съемок второй части "Фантастической четверки" Джессика не выдержала и на время ушла от Кэша. Однако их разрыв был недолгим, а, поскольку Альба редко становится объектом сплетен, об их проблемах практически никто ничего не знал.

"Мы расстались. Это была ревность. Я превращался в придурка, и потому мы расстались, – признавался Кэш Уоррен. – За то время, что мы были в разлуке, я дал себе обещание направить эту ревность в другое русло".

В декабре 2007 года стало известно, что пара ждет первенца. В мае 2008-го они сыграли скромную свадьбу – за пару недель до рождения дочери Онор, которой сейчас 16 лет.

Вторая беременность

В феврале 2011 года Альба и Уоррен объявили, что снова ждут пополнения в семье. Новостью о второй беременности счастливые родители поделились в социальных сетях.

"Я подумала, что стоит сообщить всем вам потрясающие новости – Онор станет старшей сестрой! – сообщала Альба. – Кэш и я в восторге и хотели поделиться новостями напрямую с вами, чтобы вы не услышали об этом от кого-то еще". Малышка Хейвен, которой сейчас 12 лет, появилась на свет 13 августа 2011 года.

Третья беременность Джессики Альбы

17 июля 2017 года пара сообщила миру об ожидании очередного пополнения в семье. 31 декабря, прямо перед Новым годом, у них родился мальчик – Хейс. Джессика и Кэш назвали малыша лучшим подарком на праздник.

Взлеты и падения

Несмотря на картинку, казалось бы, идеальной семьи, пара переживала в отношениях как взлеты, так и падения. После рождения первого ребенка Уоррена неожиданно захлестнула ночная жизнь. Пока Джессика сидела с дочерью, ее муж часто веселился в ночном клубе, а однажды его застукали за поцелуями с Линдси Лохан. После этого случая актриса неоднократно в интервью рассуждала об изменах.

В 2011 году, когда Альба основала компанию Honest по производству нетоксичных продуктов, косметики и бытовой химии, ее супруг не мог полноценно обеспечивать семью. Деньги он получал на случайных заработках, в то время, как бизнес жены быстро развился и начал приносить хорошую прибыль. Это ущемляло самолюбие Уоррена и не могло не сказаться на отношениях в семье.

Последние годы перед расставанием

В последнее время Альба неоднократно хвалила мужа, рассказывая, что он помог ей преодолеть неуверенность в себе. Она называла их брак успешным, отмечая, что в их семье нет секретов. Джессика и Кэш вместе появлялись на важных мероприятиях, таких как гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе в 2022 году и вечеринка Vanity Fair по случаю вручения премии "Оскар".

Однако в 2024-м фанаты вдруг заметили, что звезды сняли обручальные кольца, перестали появляться на публике вместе и делиться счастливыми кадрами. С тех пор в таблоидах начали поговаривать, что пара больше не вместе. Это подтвердили знакомые.

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