"Когда люди увидели флаг, то начали скандировать "Украина!" Белорусский блогер – о выходке в США, восхищении Веркой Сердючкой и клейме "террориста"

Белорус с украинскими корнями Глеб Вашкевич пять лет назад переехал в США, где окончил университет, а сейчас преподает танцы и иностранные языки. Из-за участия в протестах и активной поддержки Украины на родине его объявили "террористом" и "экстремистом", поэтому о возвращении в Беларусь в ближайшее время речи не идет.

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В интервью OBOZ.UA блогер рассказал, почему именно в Америке перешел на белорусский язык, как чуть не остался без диплома из-за украинского флага и зачем считает нужным организовывать митинги за рубежом. Также он поделился, за что уважает Верку Сердючку и почему не стоит осуждать ее за русскоязычный репертуар, признался, что больше всего любит в украинцах, и вспомнил историю с американским актером Майклом Б. Джорданом, которая сделала его известным в США.

– Глеб, вы мне писали, что понимаете украинский, но не владеете им в совершенстве, поэтому будете давать интервью на белорусском. Спасибо, что не предложили общаться на русском! Признаюсь, я думала, что сейчас на белорусском мало кто говорит...

– Когда я разговариваю на белорусском с украинцами здесь, в Чикаго, они иногда думают, что я из какого-то региона Украины и это просто местный диалект (улыбается). К сожалению, мне трудно сказать, сколько людей в самой Беларуси сейчас общаются на родном языке. Но большинство тех, кто уехал – в основном это люди моего поколения, – перешли именно на белорусский.

Я и сам перешел на него только в 2021 году, когда переехал из Минска в США. Начал общаться с нашей диаспорой в Калифорнии, и там меня фактически научили языку, ведь в белорусской школе на его изучение выделяли всего два часа в неделю. К тому же, если говорить на белорусском внутри страны, можно нажить себе большие проблемы – за этим тщательно следит власть.

– Интересно, а откуда вы знаете украинский?

– Моя мама из Украины, поэтому я с детства понимаю украинский язык. А отец – белорус, и он был редким исключением, ведь пытался говорить на белорусском ещё задолго до событий 2020 года (речь идет об акциях протеста в Беларуси 2020–2021 годов против режима Александра Лукашенко. – Ред.). Папа всегда был патриотом и даже занимался продажей белорусских книг – всячески популяризировал нашу культуру и язык, поэтому я брал с него пример.

– Как вам жилось в Беларуси?

– Беларусь на самом деле замечательная страна, если не считать тех, кто разрушил систему. Мне кажется, что белорусы – самый умеренный народ в мире. Думаю, вы помните нашу революцию, когда люди просто снимали обувь, прежде чем встать на скамейки...

Я очень хорошо там жил: у меня были друзья, я занимался профессиональными народными танцами, мы с нашей командой путешествовали по разным странам. Я этим горжусь, но, с другой стороны, всегда чувствовал, что меня там не воспринимают всерьёз. Мне было тесно внутри страны, потому что я творческий человек. Я всегда хотел заниматься танцами и вести блог, из-за чего подвергался травле – как со стороны одноклассников, так и со стороны учителей в школе, которые очень меня дразнили. Конечно, бывали времена, когда мне было тяжело, но я знал, что наступит день, когда я уеду. Но я не думал, что уеду так, чтобы никогда туда не вернуться.

– Во время вручения дипломов на выпускной церемонии в американском университете вы, несмотря на запрет вуза, показали на экране телефона флаг Украины. Думали ли вы в тот момент о последствиях такого поступка?

– Знаете, меня с детства воспитывали так, что мои принципы и идеи всегда должны быть на первом месте. У меня уже был опыт, когда я выходил на баррикады в Минске в 2017 году, поэтому я понимал, что пути назад нет: либо мы победим этот режим, либо мне придется покинуть страну. К сожалению, в итоге случился второй вариант.

За несколько недель до выпускного, зная, какой я активист – особенно когда речь идет об Украине или Беларуси, – меня предупредили, чтобы я не вытворял никаких глупостей. Мол, сейчас в США администрация немного сложная и из страны депортируют многих иностранных студентов. Но я чувствовал, что должен что-то сделать, как-то поддержать Украину, потому что мы живем в двух разных реальностях.

Я просыпаюсь утром, пью кофе, иду на работу и одновременно открываю Telegram-канал, где вижу очередные обстрелы в Украине. И я понимаю, что, к сожалению, многие американцы думают, будто война уже закончилась – в США Украина давно перестала быть политическим приоритетом. Поскольку мне запретили выносить любой флаг, я решил, что могу показать его на экране телефона. Когда люди увидели украинский флаг, то начали скандировать "Украина!", даже встали и аплодировали!

После выпускного мы попрощались с профессорами, и заведующая кафедрой маркетинга, которая возглавляла и мою кафедру, сказала, что я "играю с огнем". Но, к счастью, через несколько месяцев мой диплом все-таки пришел по почте.

– Как вам в целом училось в США?

– Я окончил Loyola University в Чикаго по специальности "Бизнес-маркетинг". Когда только переехал в США, искал то, что меня действительно заинтересовало бы. За пять лет я сменил четыре университета –, учился в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Чикаго.

Здесь надо мной никто не смеялся. Я был иностранным студентом, а когда все узнавали, что английский – мой четвертый язык, то вообще начинали относиться с большим уважением. Мне гораздо больше нравится местная система образования. Хотя здесь и много экзаменов, а списать – в отличие от опыта в наших странах – чрезвычайно трудно, поэтому приходится действительно учиться. Кроме того, обучение недешевое, поэтому есть четкое понимание того, за что именно ты платишь деньги.

– Вы мне напомнили двух украинцев. Когда Даня Ермаков узнал, что пропагандисты организуют парад ко Дню Победы в Лиссабоне, он решил притвориться "своим", размахивая флагом СССР и поддакивая их нарративам. Но в один момент он поднял над головой сине-желтый флаг и гордо прокричал: "Слава Украине! Героям слава!", заставив "Бессмертный полк" онеметь. Его забрали в полицию. Или другой случай: украинский блогер и фитнес-тренер Илона Чернобай на Каннском кинофестивале облилась искусственной кровью, после чего ее грубо вывели и запретили посещать фестиваль в будущем...

– Это ужасно, что такое происходит в Европейском Союзе, ведь Европа должна лучше понимать, кто является главным террористом и главной угрозой для всего континента. Поэтому мне непонятно, почему до сих пор столько терпимости к россиянам. В Вашингтоне многие мои друзья вышли на протесты против этих российских маршей, и мне больно от того, что внимание к Украине ослабло. Однако очень важно продолжать это дело, и я очень горжусь тем, что такие люди есть.

Я помню историю с Илоной Чернобай. Не знал, что ей напрямую запретили посещать тот фестиваль, но в США или Европе столько подобных мероприятий, что не думаю, будто из-за этого стоит волноваться.

– Ваши соотечественники, группа NaviBand и певец CHEEV, также поддерживают Украину, а последний даже переехал в Киев. Вы знакомы с их творчеством?

– NaviBand – моя любимая белорусская группа! Когда я жил в Минске, наша команда часто выступала с ними. Считаю, что они лучше всех представили страну на Евровидении в 2017 году, и очень жаль, что им не уделили должного внимания за то, как достойно они показали белорусскую культуру.

Что касается CHEEV, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что раньше о нем не слышал. Но я обязательно послушаю, спасибо за рекомендацию!

– Вы восхищаетесь украинским артистом Андреем Данилко, известным под сценическим образом Верки Сердючки, который порой подвергается критике в обществе за исполнение песен на русском языке. Лично для вас язык – это просто средство общения или все-таки код нации?

– Это очень интересный вопрос, ведь я много спорил об этом с друзьями и родителями, особенно после протестов в Беларуси и с началом полномасштабной войны в Украине. Мне кажется, нужно активно популяризировать родной язык в обеих наших странах, но в то же время не стоит наказывать людей, которые общаются на русском. Особенно это касается старшего поколения, которое всю жизнь прожило с этим языком, – в этом точно нет их вины.

Я с детства очень люблю Верку Сердючку и считаю ее одной из самых патриотичных украинских артисток. Она уже четыре года активно гастролирует по миру и очень помогает Вооруженным силам Украины. Ее песни были написаны на русском языке давно, и я не вижу в этом ничего плохого. То есть если бы речь шла о какой-нибудь Ане Лорак, которая живет в России, – я бы согласился с критикой на все 100%, потому что она пророссийская коллаборационистка. Но Сердючку я искренне люблю и продвигаю её творчество здесь, в США. Когда она приезжает, на концерты приходит немало американцев, поэтому я считаю это прекрасной популяризацией Украины.

– Вы были в Украине? Что-нибудь знаете об украинской культуре?

– С двух до девяти лет родители каждое лето возили меня в Киев. Там я проводил время с бабушкой, мы с ней много путешествовали, поэтому украинскую культуру знаю хорошо. А в последний раз в Украине я побывал буквально за три недели до начала полномасштабной войны.

Я планировал поехать на свой день рождения в Минск, даже купил билет на автобус. Но за два дня до выезда мне сообщили, что я уже нахожусь в черном списке и на границе меня задержат. Поэтому я остался в Киеве на все зимние каникулы. Тогда мама сказала: "Хочу показать тебе Украину, потому что кто знает, когда мы еще сюда попадем". Как будто чувствовала! На мои именины мы решили поехать в Чернобыль – это была моя давняя мечта. Возможно, звучит странно, но я люблю необычные места. После этого мы отправились во Львов, где сходили на концерт любимой певицы мамы – Тины Кароль. Это очень теплые воспоминания... К сожалению, сейчас людей с белорусскими паспортами в Украину не впускают.

– История, которая принесла вам популярность в США: вы посетили сеть фаст-фуда In-N-Out Burger в тот момент, когда туда зашел известный американский актер Майкл Б. Джордан, который только что получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль (фильм "Грешники"). Вы запечатлели этот момент на камеру. Это как-то изменило вашу жизнь?

– Начну с того, что меня пригласили в Лос-Анджелес на ток-шоу Jubilee Media – это одно из самых популярных развлекательных шоу, куда приглашают людей с разными политическими взглядами. После съемок я предложил своей американской подруге пойти поесть бургеры в In-N-Out Burger – известной сети фаст-фуда на Западном побережье. Я даже забыл, что это были "выходные Оскара", потому что полностью погрузился в собственное ток-шоу (улыбается).

Так что я стоял, заказывал бургер и в какой-то момент услышал крики. Не сразу понял, что происходит, повернул голову налево – а передо мной стоит Майкл Б. Джордан! Он положил "Оскар" на стол прямо перед собой, менее чем в метре от меня!

Я сразу включил камеру, снял все и опубликовал видео в соцсетях в тот же вечер. На следующее утро просыпаюсь и вижу, что мой ролик набрал 25 миллионов просмотров! Около пяти тысяч человек мгновенно подписались на меня в Instagram – именно тогда моя страница и начала стремительно набирать обороты. А уже на следующий день со мной связался репортер телеканала NBC и пригласил на интервью.

Сначала я подумал, что это какая-то шутка, но мы действительно созвонились – вот так же, как мы с вами сейчас, – и буквально через два часа вышел материал о том, как я встретился с Майклом Б. Джорданом. Поэтому, конечно, это была очень крутая история (улыбается).

– Глеб, каково это – когда не можешь вернуться на родину?

– Иногда от мысли о том, что прошло уже пять лет, кружится голова, ведь я не вижу большую часть своей семьи. У моей старшей сестры за это время родились дети, и я не знаю, когда мы все снова сможем встретиться... Однако примеры Венесуэлы или Ирана показывают, как быстро все меняется. Мы видим ситуацию в Венесуэле или Иране, как быстро всё меняется. Думаю, для Лукашенко это четкий сигнал, что он тоже не бессмертен.

К сожалению, я не поддерживаю никаких контактов ни с кем из Беларуси, потому что люди боятся со мной общаться. Меня там уже назвали "террористом" и "экстремистом".

Но если бы украинцы не проявили достаточную "экстремистскую" решимость в 2014 году, неизвестно, где бы сейчас оказалась Украина. В Беларуси в 2020 году был почти аналогичный сценарий, но нам тогда не хватило этой решимости. Те белорусы, которые сегодня поддерживают Украину, хотят справедливого мира, и я верю, что это время наступит.

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