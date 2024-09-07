Дженнифер Лопес впервые вышла на публику после развода с Беном Аффлеком: голое 'платье мести' поразило всех. Фото

Американская певица Дженнифер Лопес поразила поклонников откровенным образом, который избрала для первого публичного появления после официального подтверждения развода со своим бывшим мужем Беном Аффлеком. 55-летняя исполнительница появилась на красной дорожке по случаю премьеры фильма "Неудержимые" в изысканном "платье мести".

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Полуобнаженная знаменитость уверенно позировала перед камерами в окружении коллег по киноленте, сообщает Today.com. Интересно, что Бен Аффлек, который выступил продюсером спортивной драмы, отсутствовал на первопоказе.

Для посещения торжественного мероприятия Джей Ло выбрала экстравагантный аутфит. Звезда облеклась в откровенное серебристое платье, состоявшее из двух частей, объединенных массивными бантиками с обеих сторон. Особую оригинальность внешнему виду певицы добавили открытые босоножки на каблуке, что эффектно подчеркнули ее длинные ноги.

В макияже актрисы преобладали тепло-коричневые оттенки. Она сделала акцентный взгляд, нанеся на веки темные тени, а в выборе помады предпочла нюдовый цвет.

С прической, в отличие от наряда, Дженнифер Лопес решила не экспериментировать. Исполнительница распустила длинные волосы медового оттенка, которые немного подкрутила на кончиках.

Тенденция появляться в ярких образах после разрыва приобретает незаурядную популярность среди звезд. Принцесса Диана была одной из первых знаменитостей, не побоявшейся "выйти за пределы" общепринятого королевского дресс-кода. После того, как Леди Ди узнала о предательстве своего мужа, принца Чарльза, она появилась в потрясающем "платье мести" с глубоким декольте, открытыми плечами и короткой юбкой на благотворительном вечере.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком.

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