Как убрать «обзор от ИИ» в поиске Google: поможет простое действие

Пользователи интернета нередко жалуются, что при поиске в Google обзор результатов от искусственного интеллекта выдает неточную, нерелевантную или вовсе ложную информацию. Однако эту функцию можно отключить и оставить только традиционный веб-поиск.

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Как это сделать, объяснила медиатренер и фактчекер Елена Чуранова. На своей странице в Facebook она поделилась простой командой, которую нужно добавить в строку поиска, чтобы блок с обзором от ИИ не появлялся вообще. "Как убрать "обзор от ИИ" в Google? Добавьте к вашему запросу в конце -ai", – написала Чуранова.

Она объяснила, что функция с кратким извлечением данных, которую выполняет языковая модель Gemini для поиска Google, одновременно и полезна, и коварна. "Потому что может подтянуться что угодно, и не всегда это будет корректная информация. По разным данным, более половины запросов теперь останавливаются на "обзоре от ИИ", и люди не переходят по ссылкам. Сайты теперь будут бороться за то, чтобы попасть в этот обзор. А мы – за то, чтобы к нам поступала более качественная информация", – объяснила необходимость такой команды эксперт.

Если вы воспользуетесь командой -ai, Google покажет вам обычную поисковую выдачу, как делал это много лет. При этом каким-либо образом выделять эту команду не нужно – ни запятой, ни кавычками, ни какими-либо другими знаками препинания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как искусственный интеллект не смог дать правильный ответ относительно правописания слова "преміум’якість".

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