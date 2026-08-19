"Была огромной женщиной" . 51-летняя Ирма Витовская раскрыла секрет своего невероятного похудения до 60 кг. Фото до и после

Украинская актриса Ирма Витовская рассказала, как ей удалось похудеть до 60–61 кг. 51-летняя звезда призналась, что после начала полномасштабного вторжения из-за сильного стресса набрала до 75–77 кг, что сказалось на ее здоровье.

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Однако впоследствии артистка взялась за себя, обратилась к врачу и диетологу и постепенно изменила пищевые привычки. Об этом Витовская рассказала в интервью Алине Доротюк.

Она подчеркнула, что не худела стремительно и не полагалась на какую-то "волшебную" диету. Процесс длился примерно полтора года, а помогали ей врачи.

"Врачи и диетолог. Все это работа над собой, но все-таки я обращалась к врачу. Конечно, это долгий процесс. Я не так резко похудела", – сказала актриса.

По словам Витовской, в целом за этот период она сбросила более 10 кг. Больше всего веса артистка набрала после начала полномасштабного вторжения.

"Я ведь в 2022-м очень сильно поправилась. Если вы посмотрите мои интервью 2022–2023 годов – там просто огромная женщина. Даже в 2024-м, когда я снимала "Киевскую перепечку", я сама себя троллила этим, потому что сильно поправилась из-за стресса", – вспомнила знаменитость.

В 2024 году Витовская решила серьезно заняться собой. Она объяснила, что после 50 лет первые килограммы сбросить особенно сложно, поэтому пришлось в первую очередь изменить пищевое поведение.

"Если вы будете упорно следовать этому и не сдаваться, и ваша тарелка станет в три раза меньше, и вы будете следить за тем, что едите, и будете знать, чего не едите, то потом вы сможете вернуть это в свой рацион, но ваша тарелка не должна увеличиваться", – поделилась актриса.

В то же время Витовская не стала полностью запрещать себе любимые продукты. Например, она обожает мороженое и даже сейчас иногда позволяет себе пломбир в вафельном стаканчике. Однако относится к таким продуктам как к исключению, а не к ежедневной части рациона.

Не забывает знаменитость и о физической активности. Витовская катается на велосипеде, сапбордах и гироскутере, делает зарядку и старается растягиваться. А вот регулярно ходить в спортзал ей сложно из-за рабочего графика.

В ближайшее время Витовская также хочет вернуться к плаванию. Она призналась, что этот вид спорта в свое время помогал ей поддерживать комфортный вес.

"Я очень люблю плавать. У меня плавание очень хорошо получается. И сейчас я ищу такую физическую активность, чтобы снова не сорваться", – сказала артистка.

Впрочем, главным фактором своего похудения Витовская считает именно изменение пищевых привычек.

"На самом деле это в большей степени ваш рацион. Это изменение пищевых привычек", – подчеркнула она.

Сейчас 51-летняя актриса весит 60–61 кг при росте 162 см. При этом она не стремится вернуться к весу, который был у нее в юности. Когда Витовская приехала в Киев в 20–21 год, она весила всего 47 кг.

"47 я уже никак не могу. А вот моя лучшая форма была 58. 58 – это вообще моя идеальная форма. Это должно быть органично", — пояснила артистка.

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