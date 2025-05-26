Джамала продала дом-мечту и рассказала, где живет сейчас

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала отказалась от идеи возведения загородного дома, о котором мечтала годами. Артистка призналась, что этот проект оказался слишком сложным и не ко времени – поэтому она решила его не реализовывать.

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В интервью "Тур звездами" певица сообщила, что вместо этого уже долгое время живет в своей трехкомнатной квартире в Киеве. Более того, эту недвижимость почти 10 лет назад ей подарили власти Киева.

Относительно своей так и не осуществленной мечты о частном доме Джамала ответила так: "К сожалению, мечта была не осуществлена, потому что это много требовало всего; потому что не ко времени. Это конкретно не ко времени. Пока мы живем в нашей привычной квартире и очень ее любим".

Еще в 2021 году стало известно, что артистка приобрела земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Крюковщина – популярном среди украинских звезд пригороде Киева. Ее соседями тогда должны были стать Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Дмитрий Монатик, Алена Шоптенко и Анастасия Приходько. Однако звезда даже не начала строительство – участок остался пустым, а впоследствии было принято решение его продать.

Крюковщина – поселок городского типа в 15 минутах езды от столицы – давно стала любимым местом поселения украинских артистов. Здесь ценят тишину, простор и отсутствие городской суеты. Именно Дмитрий Монатик был первым, кто поселился в этом местечке и посоветовал его своим коллегам по сцене.

Несмотря на несбывшуюся мечту о доме, Джамала чувствует себя комфортно в просторной столичной квартире, которую ей подарил мэр Киева после триумфа на Евровидении 2016. Это трехкомнатная квартира площадью 107 кв. м с панорамным видом на город, расположенная на 11 этаже новостройки. Певица живет здесь вместе с мужем и детьми.

В предыдущих интервью она не раз упоминала, что долго арендовала жилье в Киеве и больше всего хотела иметь собственный дом. В течение семи лет она не меняла арендованную квартиру, несмотря на бытовые трудности, потому что твердо решила переехать только в собственное жилье.

Ранее OBOZ.UA писал, что дом родителей Джамалы в Крыму отобрали оккупанты. Певица с болью поделилась, что угрозы россиян о "национализации" имущества ее семьи на полуострове не были пустыми.

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