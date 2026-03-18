'Дюна: часть третья': в сети вспомнили об 'украинском следе' в трилогии и отреагировали на трейлер смешными мемами

Кинокомпания Warner Bros выпустила первый трейлер к научно-фантастическому фильму "Дюна: часть третья", который за считанные часы наделал немало шума среди зрителей из Украины. В сети юзеры придумывают мемы, чтобы как можно ярче показать, как сильно ждут премьеру ленты, которая запланирована на 17 декабря, а некоторые вспомнили об "украинском следе" в трилогии.

Вторую часть кинокартины снимали с помощью объективов отечественного производства IronGlass. Как рассказывал представитель компании, разработка корпуса и механики началась в 2021 году, а первые прототипы изготовили в 2022-м. Из-за начала войны некоторым членам команды даже приходилось работать из окопов, однако в конце концов они смогли создать действительно качественный продукт.

На платформах X и Threads украинцы не сдерживают эмоций после просмотра тизера к проекту "Дюна: часть третья". Одни пользователи сети отмечают, что ролик вызвал у них мурашки по коже, тогда как другие делятся предсказаниями о том, что будущая лента будет невероятно эпической.

"Дюна: часть третья"! Вышел трейлер, это будет раз**б. Все бегом смотреть трейлер и ловить мурашки по коже".

"Мне кажется, что я не показала достаточно радости раньше по этому поводу, поэтому: наконец, скоро выйдет "Дюна: часть третья"! Сидел ждал, ждал и все таки есть".

"У меня какой-то ураган в штанах после трейлера".

"Давно мурашек не было от просмотра трейлера. Это будет эпично. Конечно, большинство пойдут смотреть Marvel, которые уже всех возвращают, потому что больше ничего не могут. Но настоящие ценители должны идти на "Дюну" сначала".

Сюжет третьей части фильма разворачивается через 17 лет после финала второй. Пол побеждает Харконненов и становится Императором, поэтому окончательно принимает роль мессии фрименов, что дает толчок к началу священной войны. Ради политической власти главный герой женится на принцессе Ирулан, из-за чего с ним разрывает все связи Чани.

