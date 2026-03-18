'Дюна 3': вышел первый трейлер. Видео

В этом году на рождественские праздники киноманы получат в подарок эпическое завершение трилогии "Дюна" от Дени Вильнева. Некоторые секреты будущего блокбастера приоткрыл первый трейлер.

Ролик опубликовала студия Warner Bros., которая занимается производством фильма. Украинская премьера ленты намечена на 17 декабря. К своим ролям в ней вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон и Хавьер Бардем. Среди ярких новичков каста – Роберт Паттинсон и Аня Тейлор-Джой. Они тоже появляются в ролике. К ним присоединится Иссак де Банколе, но его персонажа мы в первом трейлере не видим.

Сюжетно события триквела "Дюны" разворачиваются через 17 лет после финала второй части. В основу фильма "Дюна: Часть третья" лег роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", который рассказывает о событиях, разворачивающихся после того, как Пол побеждает Харконненов и становится Императором. Он окончательно принимает роль мессии фрименов, что дает толчок к началу священной войны. Ради политической власти Пол женится на принцессе Ирулан (Флоренс Пью), из-за чего Чани его покидает.

Тем не менее трейлер открывается сценой, где Чани и Пол обсуждают имя для будущего ребенка. И героиня Зендеи предлагает, если родится мальчик, назвать его Лето – в честь отца Пола, герцога Лето Атрида, чтобы он мог унаследовать мудрость своего деда.

Далее, посреди ожесточенных боевых сцен, мы впервые видим персонажа Роберта Паттинсона – главного антагониста истории, белокурого и бледного Скиталу. В трейлере также можно увидеть как взрывные фрагменты вспыхнувшего впоследствии галактического конфликта, так и внутреннюю борьбу, которая истощает самого Пола. "Я не боюсь смерти, но умирать мне нельзя – еще рано", – говорит он. В конце ролика Чани мчится навстречу неизвестному противнику.

Вселенная "Дюны" – это масштабный научно-фантастический мир от Legendary, созданный по мотивам серии романов Фрэнка Герберта. В него уже вошли две полнометражные картины: первая часть 2021 года и прошлогодний сиквел. Вместе они заработали более 1,12 миллиарда долларов в мировом прокате и получили восемь премий "Оскар" из 15 номинаций, в том числе обе ленты претендовали на звание лучшего фильма.

Режиссером всех трех частей стал Дени Вильнев, который адаптировал сценарий вместе с Джоном Спейтсом (над первым фильмом также работал Эрик Рот). Последним пополнением этой вселенной стал сериал-приквел "Дюна: Пророчество" от продюсера Элисон Шапкер. События в нем происходят за 10 000 лет до восхождения Пола Атрида; премьера сериала состоялась на HBO и Max в ноябре. Сейчас ведется работа над вторым сезоном шоу.

