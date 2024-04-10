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Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу

Анна Кравчук
Шоу Oboz
2 минуты
387
Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на 'женственную' прическу

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая в этом году в дуэте с Jerry Heil будет представлять Украину на Евровидении, предстала перед фанами в необычном образе. Хип-хоп исполнительница сменила свою привычную прическу в виде пучка на распущенные прямые волосы.

Соответствующие фото певица обнародовала на личной странице в Instagram. По мнению многих поклонников, новая укладка очень подошла звезде, поэтому они порекомендовали ей чаще появляться в этом образе.

Так, alyona alyona распустила свои черные волосы средней длины для фотосессии с детьми, ставшей рекламой проекта "Не дрібниці" о ментальном здоровье маленьких украинцев.

Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу

Изысканность прически подчеркнул и аутфит знаменитости, состоявший из оверсайз жакета с интересными вставками, а также белой основы – вероятно, это была футболка или лонгслив. Нюдовый макияж тем временем еще больше подчеркнул женственность рэперши.

Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу

И хотя неправильным будет утверждать, что распущенные волосы – это о женственности, комментаторы все же подчеркнули, какой изысканной и стильной стала артистка после смены прически.

Проанализировав профиль исполнительницы, легко приходим к выводу, что она предпочитает собранные волосы. Высокий пучок, который alyona alyona любит комбинировать с разнообразными банданами, – ее однозначный фаворит.

Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу
Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу
Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу
Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу

Также рэперша любит делать два пучка или два хвостика с косичками. Такая необычная прическа придает ее образу игривости. Вероятно, это все последствия работы воспитательницей в детском саду в прошлом.

Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу
Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на "женственную" прическу

Как писал OBOZ.UA, ранее в Мадриде, Испания, состоялось первое пре-пати Евровидения 2024, где участники почти всех стран впервые знакомились между собой и делились впечатлениями от песен друг друга. Украинок alyona alyona & Jerry Heil встречали аплодисментами и комплиментами.

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