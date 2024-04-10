Два разных человека. alyona alyona заменила привычный пучок на 'женственную' прическу

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая в этом году в дуэте с Jerry Heil будет представлять Украину на Евровидении, предстала перед фанами в необычном образе. Хип-хоп исполнительница сменила свою привычную прическу в виде пучка на распущенные прямые волосы.

Соответствующие фото певица обнародовала на личной странице в Instagram. По мнению многих поклонников, новая укладка очень подошла звезде, поэтому они порекомендовали ей чаще появляться в этом образе.

Так, alyona alyona распустила свои черные волосы средней длины для фотосессии с детьми, ставшей рекламой проекта "Не дрібниці" о ментальном здоровье маленьких украинцев.

Изысканность прически подчеркнул и аутфит знаменитости, состоявший из оверсайз жакета с интересными вставками, а также белой основы – вероятно, это была футболка или лонгслив. Нюдовый макияж тем временем еще больше подчеркнул женственность рэперши.

И хотя неправильным будет утверждать, что распущенные волосы – это о женственности, комментаторы все же подчеркнули, какой изысканной и стильной стала артистка после смены прически.

Проанализировав профиль исполнительницы, легко приходим к выводу, что она предпочитает собранные волосы. Высокий пучок, который alyona alyona любит комбинировать с разнообразными банданами, – ее однозначный фаворит.

Также рэперша любит делать два пучка или два хвостика с косичками. Такая необычная прическа придает ее образу игривости. Вероятно, это все последствия работы воспитательницей в детском саду в прошлом.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Мадриде, Испания, состоялось первое пре-пати Евровидения 2024, где участники почти всех стран впервые знакомились между собой и делились впечатлениями от песен друг друга. Украинок alyona alyona & Jerry Heil встречали аплодисментами и комплиментами.

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