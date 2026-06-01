Дуа Липа и Каллум Тернер поженились: какой была скромная церемония мировых звезд и что готовит основное празднование на острове

Британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер, известный по фильмам "Фантастические твари" и "Эмма", официально стали мужем и женой. Пара провела камерную церемонию в Лондоне (Великобритания) в узком кругу самых близких людей, а уже в ближайшие дни готовится к масштабному трехдневному празднованию на итальянской Сицилии.

О свадьбе сообщили сразу несколько британских таблоидов, среди которых The Sun, которые опубликовали кадры молодоженов после росписи в знаменитой ратуше Old Marylebone Town Hall. Именно там ранее женились Пол Маккартни, Лиам Галлагер и другие знаменитости.

Для официальной церемонии влюбленные выбрали максимально камерный формат. По данным очевидцев, на лестнице ЗАГСа молодоженов встречали лишь семь-восемь гостей – ближайшие друзья и родственники. После короткой церемонии присутствующие осыпали пару конфетти, а Липа и Тернер уехали оттуда на такси.

Работник регистратуры подтвердил источнику, что мероприятие было коротким и закрытым. "Там была ее мама, бабушка, немного гостей. Все произошло очень быстро. Заехали, вышли – и дело сделано", – рассказал сотрудник.

Относительно необычного свадебного образа певицы. 30-летняя Дуа Липа появилась в белом костюме со шляпой и перчатками, держа в руках букет белых и розовых маков.

Каллум Тернер выбрал классический темно-синий костюм с галстуком. Вместо традиционной белой рубашки он предпочел темно-синюю – в тон самому костюму.

Впрочем, лондонская роспись является лишь официальной частью свадьбы. Основное празднование запланировано на Сицилии. Торжества якобы продлятся три дня и состоятся вблизи Палермо.

Центральной локацией якобы должна стать историческая вилла Valguarnera XVII века в городке Багерия. Также источник сообщает, что молодожены забронировали целый этаж люксов в роскошном отеле с видом на Тирренское море.

Среди вероятных гостей называют певиц Charli XCX и Tove Lo, музыкального продюсера Марка Ронсона, дизайнера Симона Порта Жакмюса и Донателлу Версаче. Кроме того, на празднике может выступить Элтон Джон, с которым Дуа Липа записала хит Cold Heart.

О помолвке Дуа Липы и Каллума Тернера стало известно в конце 2024 года после примерно года отношений. В июне 2025 года певица подтвердила эту информацию в интервью британскому Vogue.

Тогда артистка призналась, что никогда серьезно не задумывалась о собственной свадьбе, но помолвка изменила ее взгляд на это.

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я одержима кольцом. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает. Решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть всегда лучшими друзьями – это действительно особенное чувство", – говорила Дуа Липа.

