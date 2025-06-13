Одна из самых богатых певиц Великобритании обручилась со старшим на шесть лет актером: кто стал избранником Дуа Липы. Фото

29-летняя певица Дуа Липа официально подтвердила, что в ее личной жизни произошли кардинальные изменения. Любимый мужчина одной из самых богатых британских исполнительниц, 35-летний актер Каллум Тернер сделал ей предложение руки и сердца.

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Об этом селебрити рассказала в интервью журналу Vogue. Артистка также поделилась, что ее избранник довольно тщательно отнесся к созданию помолвочного кольца, поэтому заблаговременно обсудил все детали с ее сестрой и лучшими друзьями.

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я одержима кольцом. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает. Решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть всегда лучшими друзьями – это действительно особенное чувство", – высказалась звезда.

По словам Дуа Липы, пока у нее с любимым нет никаких планов относительно будущей свадьбы. Артистка хочет завершить свой музыкальный тур, а Каллум Тернер – съемки в кино, поэтому они просто наслаждаются этим жизненным периодом.

Дуа Липа раскрыла, что для того, чтобы сохранять крепкие отношения с избранником, они установили правило двух с половиной недель. Несмотря на плотный график, пара старается не расставаться более, чем на этот период. В случае, когда влюбленные находятся дольше на расстоянии друг от друга, очень скучают.

Стоит отметить, что слухи о романе между Дуа Липой и Каллумом Тернером появились еще в январе 2024 года, когда звезд заметили на вечеринке в компании друг друга. Они начали все чаще попадать в объективы камер папарацци, что только подогревало предположения. Вскоре селебрити решили не скрывать свои чувства от общественности и официально подтвердили отношения.

В июне 2025 года Дуа Липа поделилась серией романтических фотографий с Каллумом Тернером на личной странице в Instagram. Внимательные подписчики заметили на безымянном пальце артистки кольцо и заподозрили, что она помолвлена с актером. Некоторое время певица никак не комментировала эти предположения, однако теперь решила расставить все точки над "і".

Что известно о Каллуме Тернере

Каллум Тернер родился 15 февраля 1990 года в одном из районов Лондона – Челси. Сначала знаменитость начал развиваться в сфере моделинга, сотрудничая с компаниями Next plc и Reebok. В 2011 знаменитость стал актером второго плана в фильме Zero, позже в короткометражке Human Beings и сериале "Разрыв".

Главную роль Каллум Тернер впервые сыграл в ленте "Королева и страна", которая получила большое количество положительных отзывов от зрителей и критиков. Среди других успешных проектов с участием актера стали: "Кредо убийцы", "Бродяги", "Виктор Франкенштейн" и "Единственный живой парень в Нью-Йорке". Наибольшую узнаваемость Каллуму Тернеру принесла роль Тесеуса Саламандера в кинокартине "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

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