Друзья Украины и фавориты зрителей: страна, которая никогда не побеждала на Евровидении, ярко открыла шоу

Молдова, которая никогда не побеждала на Евровидении и изредка попадает в грандфинал, неожиданно стала одной из главных сенсаций первого полуфинала конкурса. Представитель этой страны Satoshi открыл шоу в Вене (Австрия) и сразу "зажег" зрителей ярким номером.

Видео дня

Молдову в этом году представляет певец Влад Сабажук с песней Viva, Moldova!. Артисту выпала ответственная миссия – первым выйти на сцену песенного конкурса и официально открыть первый полуфинал конкурса. Его выступление показали в прямом эфире Евровидения 2026.

OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

Постановка Satoshi была не сильно отличной от того, что происходило на местном Нацотборе. Изменения претерпела съемка. Ее сделали более "живой" благодаря оператору, который бегал по сцене и снимал каждого члена команды артиста на крупный план.

В частности, один куплет, который на Нацотборе пела девушка, исполнил Satoshi. Во второй части выступления эта же девушка появилась над сценой в пышном платье – это тоже было нововведением.

"Спасибо, Евровидение! Добро пожаловать в Молдову!" – сказал Satoshi после своего выступления.

Отметим, что Satoshi стал фаворитом грядачей после превью-шоу. Страна возглавила опрос еврофанов, набрав 28,2% голосов поддержки. Речь идет о выступлениях для прессы и жюри, которые состоялись 11 мая – за день до телевизионного эфира. Именно тогда международное жюри выставило свои оценки, которые будут влиять на квалификацию участников в грандфинал.

После шоу было проведено масштабное голосование среди зрителей, которые покидали арену. Всего участие в нем приняли 3059 человек. Наибольшую поддержку получила именно Молдова – 28,2%. Второе место заняла Финляндия с 15,7%, а третье – Греция с 11,9%.

В то же время букмекеры перед первым полуфиналом не считали Молдову фаворитом. В прогнозах страна находилась лишь на 12-й позиции с символическим 1% шансов на победу. Еще до начала репетиций Молдова вообще занимала 16 место в таблице ставок, однако после выступления для прессы и жюри резко поднялась в рейтингах.

Украинским зрителям артист также запомнился после финала Нацотбора на Евровидение 2026, где выступил в интервал-акте. Тогда Satoshi неожиданно обратился к украинцам на украинском языке со сцены.

"Привет, Украина! Молдова есть и будет вашим другом и хорошим соседом! Welcome to Moldova!" – сказал певец, сорвав овации в зале.

Интерес к музыке у Влада Сабажука появился еще в детстве. В седьмом классе он начал создавать собственные песни и самостоятельно освоил игру на барабанах. В 2019 году артист запустил проект Satoshi, а теперь представляет Молдову на сцене Евровидения в Вене.

Напомним, уже 14 мая певица LELÉKA представит Украину во втором полуфинале Евровидения 2026 в Вене. Она выступит под номером 12.

Ранее OBOZ.UA писал, что LELÉKA рассекретила символический призыв к Европе в образе бандуриста, который будет выступать с ней на сцене. Еще после первых репетиций артистка намекала, что зрители увидели еще не все детали постановки, а часть смыслов команда намеренно оставила "на потом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!