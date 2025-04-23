Без передних зубов и с новой прической: появился традиционный портрет 7-летнего принца Луи в его день рождения

Следуя давней традиции королевской семьи Великобритании, принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали новый портрет своего младшего сына принца Луи, которому сегодня, 23 апреля, исполнилось семь лет. В последнее время внук Чарльза III не так часто появляется на публике, так что на фото можно заметить некоторые изменения в его внешности.

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Так, например, молодое королевское лицо предстало перед камерой с широкой улыбкой, демонстрируя отсутствие нескольких передних зубов. Соответствующая фотография появилась на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

"Желаем принцу Луи счастливого 7-го дня рождения!" – говорится в описании под фотографией.

Для официального портрета сын Кейт Миддлтон позировал на фоне живописной лужайки. На фотографии принц Луи одет в темно-синие джинсы и зеленый свитер, из-под которого виднеется белая рубашка в клетку.

Кстати, автором портрета внука Чарльза III стал фотограф Джош Шиннер. Некоторое время Кейт Миддлтон брала на себя обязанность делать фотографии детей, однако на этот раз королевская семья доверилась эксперту.

Кстати, на фотографии можно заметить, что у юной королевской особы несколько изменилась прическа. Во время последних публичных выходов принц Луи имел значительно более длинную челку, которая полностью закрывала лоб. Теперь младший сын принца и принцессы Уэльских зачесывает волосы набок.

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