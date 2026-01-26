Драма на Нацотборе 2026: конкуренты высмеяли Jerry Heil перед финалом, но украинцы не оценили

Поведение нескольких участников Нацотбора на Евровидение 2026 вызвало волну критики в сети после серии пародийных видео, направленных на Jerry Heil. Пользователи соцсетей расценили действия конкурентов как насмешку и публичное унижение, а симпатии аудитории массово склонились на сторону певицы.

В скандал встряли группы Molodi и The Elliens. Однако началось все с пародии Екатерины Павленко (Monokate) на Jerry Heil недельной давности. OBOZ.UA расскажет детали инцидента.

Предпосылка. Обращение Jerry Heil

Предпосылкой стала публикация видеообращения Jerry Heil еще 14 января в TikTok. В нем артистка объяснила, почему решила участвовать в Нацотборе именно с этой песней, отметив, что не пошла бы на конкурс без материала, в который искренне верит. Она рассказала о работе над треком в Европе, подчеркнула свое стремление победить исключительно за счет музыки и назвала композицию важным этапом собственного творческого пути.

"Я очень хочу, чтобы вы понимали: я бы не пошла на Нацотбор Евровидения, если бы не эта песня. Я очень счастлива, что она произошла со мной, потому что она очень особенная. Мы специально ехали в Европу, чтобы ее записывать, и когда люди, которые были рядом со мной, услышали ее, они буквально в один голос сказали: "Это Евровидение". Но я хочу, чтобы вы понимали, что я не хочу идти на Евро, просто чтобы идти на Евро", – говорила Jerry Heil.

Первая пародия: Monokate

Уже на следующий день конкурентка Jerry Heil – Monokate (Екатерина Павленко) – опубликовала видео-пародию на это обращение. В ролике она подколола певицу за пафос, заменив европейскую студию на киевский Виноградар.

"Я бы не пошла на Нацотбор на Евровидение, если бы не эта песня, которая произошла со мной. Я специально поехала на Виноградар, чтобы хорошенько поработать над ней. И когда впервые показали ее Темичу, который работает над саундом в Go_A, он сказал: "Это очень классная песня, а ты не хочешь ее немножко больше раскачать, добавить музыкальных акцентов, чтобы люди максимально кайфанули?" И мы работали над ней 2 месяца. Почему так долго? Потому что это происходило во время регулярных российских обстрелов и в режиме постоянных отключений электроэнергии. Но я горжусь этой работой", – сказала Monokate.

В ролике также прозвучали заявления о нежелании "играть в бизнес игры" и апелляция к слушателям: "Я просто делаю музыку. А вы слушайте и принимайте решение с сердцем. Но перед этим убедитесь, что оно у вас чистое".

Троллинг от Molodi и The Elliens

Через десять дней формат пародий продолжили группы Molodi и The Elliens. В своем видео они практически дословно воспроизвели фразы и структуру обращения Jerry Heil.

"Друзья, мы очень хотим, чтобы вы понимали: мы бы не пошли на Нацотбор на Евровидение, если бы не эти песни. Мы очень счастливы, что они случились с нами, потому что они очень особенные. Мы специально проснулись, чтобы ехать на студию записывать их. И когда люди, которые были рядом с нами, услышали их, они в один голос сказали: "Это Евровидение". Но мы хотим, чтобы вы понимали, что мы не хотим идти на Евро, просто чтобы идти на Евро", – было сказано в очередной пародии.

Именно этот ролик вызвал наибольшее возмущение в соцсетях. Пользователи заявили, что шутки звучат как коллективное высмеивание одной участницы.

"Это должно быть смешно? А жаль, потому что вы мне действительно нравились".

"Извините, но что слишком – то не здраво. Я не фанатка Jerry Heil, но эта травля в сети, особенно от 10-ки финалистов – это печаль. Самый токсичный Отбор".

"Почему вы думаете, что это должно быть смешно? Это выглядит как насмешка".

"Очень тонко, или не так уж и тонко".

"Что-то не смешно получилось, вообще".

"Хотела голосовать за вас, но, я думаю, это уже очень большое унижение".

Объяснение от The Elliens

После волны критики фронтвумен группы The Elliens Елена Усенко опубликовала объяснение. Она заявила, что видео имело другой замысел: "Мы записали стеб как раз на стеб в сторону Яны, а видео восприняли как стеб над самой Яной. Хотя первоочередная идея была совсем не такой, какой ее осветили в пабликах и т.д., а люди активно подхватили. С моей стороны: я и моя группа The Elliens уважаем Яну, и мы в нормальных отношениях с ней и ее командой. За кулисами все ок. Поэтому просто уже как есть".

В то же время артистка признала, что ситуация вышла из-под контроля.

Ранее OBOZ.UA писал: Jerry Heil сделала заявление, что ее готовятся подставить перед финалом Нацотбора на Евровидение 2026. Все началось с внезапного скандала с коллегой по сцене Кажанной, а сейчас артистка жалуется на будущие "вбросы" относительно ее благотворительности.

