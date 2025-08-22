Дома были рушники и книги Шевченко. Коллега российского любимца Ярослава Евдокимова рассказал о его приверженности к Украине

Поэт-песенник Вадим Крищенко прокомментировал смерть певца Ярослава Евдокимова, который родился и рос в Украине, а с началом войны – публично выступил против российской агрессии.

По словам Вадима Крищенко, Евдокимов стремился петь на украинском и серьезно размышлял о переезде в Украину. Даже с годами певец сохранял украинскую идентичность: в его доме висели вышитые рушники, в библиотеке стояли произведения Тараса Шевченко. Об этом Вадим Крищенко рассказал OBOZ.UA.

Известие о смерти певца Ярослава Евдокимова стало неожиданностью для народного артиста Украины: "Это новость очень печальная. Вспоминаю, несколько раз мы созванивались, я хотел его пригласить на один из концертов в Киев, но что-то не получилось".

"Было время, когда он думал поселиться в Киеве, хотел продать свою квартиру в Беларуси, где жил, и купить здесь жилье. Это еще было на склоне независимости. Мы встретились, говорит: "Я хотел бы как-то поддержать страну – спеть на украинском. Вы же знаете, что он родился здесь, мама сидела за украинский национализм. До 10 лет он вообще на русском языке не разговаривал, только на украинском. Мы с композитором Геннадием Татарченко написали для него песню "Україно, мати". Там есть такие слова: "Нашу душу пекло молотило/Вибивала дух сила страшна/Нашу волю сховали в могилу/Щоб ніхто не знайшов де вона". Меня еще тогда коллеги переспрашивали: "Ты не боишься?". Мол, очень радикально. На художественном совете ее не приняли. Сказали, что это призыв к межнациональной розни. Я говорю: "Нет, это призыв беречь свою – страну, независимость". Песня таки прозвучала в его исполнении. Но Ярослав в Киеве не остался, и я жалел об этом: такие художники были бы очень нужны Украине", – поделился с нами Крищенко.

"Позже мне рассказывали знакомые, что у него в доме висят украинские рушники, а в домашней библиотеке – произведения Тараса Шевченко. Он был полон украинского мышления, украинской идеи. Это было заложено в него мамой с детства. Конечно, в России, где он в свое время жил и работал с концертами, умело выбивают всю инаковость, но это не о Ярославе. Жаль, что он ушел, совсем еще не старый", – подчеркнул он.

Ранее в интервью OBOZ.UA Вадим Крищенко рассказывал о Евдокимове: "Ярослав родился в Ровно, его мама – украинка. Позже она перевезла его в Россию. Впоследствии жил какое-то время в Украине, а потом переехал в Беларусь, откуда родом его жена. А оттуда – в Россию, получил их гражданство".

Ярослав Евдокимов на протяжении многих лет был одним из самых популярных певцов в России. Артист имеет звание народного артиста Беларуси и заслуженного – в РФ, а также российское гражданство. Впрочем, с началом полномасштабной войны против Украины он открыто выступил против кремлевского режима. Последние годы жил в Италии, боролся с тяжелой болезнью.

Еще до начала большой войны, певец назвал Россию "уродливой" страной, которая "из-за непонятных амбиций испортила отношения со всем миром". Виновными в этом он видел кремлевскую власть во главе с Путиным: "Я обвиняю во всем Кремль. Я обвиняю во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни... За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия об*сралась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пусть идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно".

