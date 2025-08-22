Умер исполнитель песни 'Фантазер' Ярослав Евдокимов, который родился в Украине и публично отрекся от России

В 78 лет умер певец и исполнитель легендарного хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Артист отошел в мир иной, находясь в одной из больниц Минска из-за сложной болезни – рака легких.

Трагическую новость сообщила жена исполнителя в соцсетях. Она написала: "Сегодня утром ушел из жизни Ярослав, наш любимый фантазер! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря!".

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в украинском городе Ровно. Мама отдала его на воспитание бабушке и дедушке, поскольку подверглась политическим репрессиям. Евдокимов начал свой путь в музыкальной индустрии с юных лет. Его дедушка пел в церковном хоре и привлекал к этому делу внука.

Становление Ярослава Евдокимова как артиста пришлось на тот период, когда он переехал жить в Беларусь. Он прошел прослушивание в Минской филармонии и стал ее солистом. С того момента исполнитель начал активно гастролировать и приобрел славу "феноменально одаренного артиста". Позже он поступил в Минское музыкальное училище им. М. Глинки. Обучение Евдокимов совмещал с концертной практикой в Ансамбле песни и танца Белорусского военного округа. Со временем о Ярославе Евдокимове услышали и в России. Редактор программы "Алло, мы ищем таланты" пригласила его в шоу.

Новый этап в творческой жизни певца начался, когда он переехал в Москву. Исполнитель сотрудничал со многими известными коллегами, участвовал в различных фестивалях и становился все более популярным среди аудитории. В 1989 году он выпустил легендарный трек "Фантазер".

Однако, несмотря на популярность в РФ, Ярослав Евдокимов никогда не терял связь с Родиной. До семи лет он разговаривал исключительно на украинском языке, а уже во взрослом возрасте на территории страны-агрессора гордо исполнял треки: "Пісня про рушник", "Дивлюсь я на небо" и "Ніч яка місячна".

В частности, после начала большой войны Ярослав Евдокимов публично отрекся от России. Как рассказывал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA народный артист Украины Вадим Крищенко, его коллега называл РФ "уродливой" страной, которая "из-за непонятных амбиций испортила отношения со всем миром". Виновным в этом он считал власть Кремля.

"Я виню во всем Кремль. Я виню во всем Путина. Я виню всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни... За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия обоср*лась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пусть идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно", – заявлял Ярослав Евдокимов.

