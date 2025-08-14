Умерла 31-летняя украинская блогер Ната Лайм, которая жила в Дубае: все версии

В возрасте 31 года оборвалась жизнь украинского блогера Наты Лайм (настоящее имя – Наталья Лобаренко), которая долгое время жила в Дубае. Она была известна аудитории благодаря своим развлекательным видео на платформе YouTube. Еще в 2020-м блогер активно взаимодействовала с коллегами по цеху, однако в декабре 2021-го полностью исчезла из медиапространства.

Первые слухи о смерти интернет-деятельницы появились после того, как в сети начали распространяться кадры ее могилы. Судя по этим фотографиям, она отошла в мир иной еще 29 апреля.

Версии смерти блогера

Стоит отметить, что пока близкие Наты Лайм не раскрывают официальных причин ее смерти. Под последним постом избранника интернет-деятельницы Артема Любаренко в Instagram появилось много комментариев, где юзеры пытаются узнать, что случилось с ютубером.

Пока ни на один из них мужчина не ответил, однако на просторах TikTok появился якобы скриншот переписки с Любаренко, где он отмечает, что Ната совершила суицид. Пользователи сети предположили, что блогер долгое время не выходила на связь из-за депрессии, которая возникла у нее после разрыва отношений с любимым. Это якобы и подтолкнуло ее сделать этот роковой шаг.

Позже смерть Наты Лайм подтвердил ее друг, блогер Женя Белозеров. Он обнародовал видео, посвященное интернет-деятельнице, где отметил: "В это трудно поверить, но это правда. Еще совсем недавно мы виделись, смеялись, вспоминали прошлое. Наташа всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным – что и притягивало к ней миллионы людей. В последнее время она сознательно отходила от публичности, поэтому о трагическом несчастном случае знали только близкие. Но теперь, когда это появилось в интернете, я хочу, чтобы вы запечатлели в памяти все теплые воспоминания, которые она дарила своими видео. Наташи будет очень не хватать. Но свет, который она несла, будет жить в сердцах всех, кто ее знал".

В комментариях под роликом Белозеров указал, что Ната Лайм выпала с балкона, в результате чего погибла. Пока неизвестно, была ли трагедия случайностью, или блогер решила покончить с собой.

