На финалистку Нацотбора 2026 'нарыли' компромат о связях с Россией: от 'Суспільного' требуют реакцию

Вокруг финалистки Национального отбора на Евровидение 2026 Valeriya Force (Валерия Симулик) вспыхнул публичный скандал из-за ее прошлого сотрудничества с россиянами. В соцсетях и медиапространстве появились обвинения в связях с представителями музыкальной индустрии РФ во время полномасштабной войны, из-за чего к "Суспільному", который является украинским вещателем на музыкальном конкурсе, обратились за официальными объяснениями.

По правилам Нацотбора, участник не может иметь связей с Россией после 2014 года и вести там концертную деятельность. О деталях истории сообщил блогер Богдан Беспалов, отметив, что в 2024 году Valeriya Force работала с саундпродюсером из России со сценическим именем D.Woo.

В рамках этого сотрудничества артистка выпустила альбом и несколько синглов, которые сейчас продолжает использовать в собственной промокампании к Нацотбору. После публичной огласки российский саундпродюсер, по данным блогера, убрал из своего Instagram пост с упоминанием о работе с украинской певицей, что лишь усилило подозрения относительно попытки скрыть сотрудничество.

Он публично заявил, что направил официальный запрос к представителям "Суспільного" и ожидает ответа: "Запрос к пиарщику "Суспільного" направил. Ждем официального ответа и позиции".

По состоянию на момент публикации официальной реакции от "Суспільного" или от команды Valeriya Force не обнародовано.

Блогер подробно изложил хронологию событий, подчеркнув, что подготовка Valeriya Force к Нацотбору 2026 началась еще летом 2025 года и якобы сопровождалась агрессивной пиар-стратегией. В частности, он вспомнил историю с якобы плагиатом клипа Ани Лорак, которую активно продвигали в TikTok. Артистка обвиняла певицу-предательницу в "копировании" собственного видеофильма. По словам Беспалова, реальных признаков плагиата на самом деле не было.

По словам Беспалова со ссылкой на собственные источники, до начала участия в Нацотборе Valeriya Force почти не комментировала войну и не использовала украинский язык публично, а после старта промокампании часть старого контента была скрыта или удалена. Также звучали упреки в выборочной модерации комментариев и ответов на русском языке на сообщения пользователей из РФ в прошлом.

Блогер также обнародовал скриншоты, которые якобы свидетельствуют о сотрудничестве Valeriya Force с российским саундпродюсером, проживающим в РФ (свидетельствует информация из Instagram, указанная в его профиле) и работающим с артистами, связанными с пропагандой.

Речь идет, в частности, о треке Love Me, о чем ранее упоминалось в Instagram самого продюсера. После огласки соответствующее сообщение было заархивировано или удалено.

Блогер отметил, что с формальной точки зрения действующие правила Нацотбора Valeriya Force не нарушила, ведь запреты касаются концертной и гастрольной деятельности в РФ или на оккупированных территориях. В то же время он подчеркнул, что речь идет о серьезных репутационных рисках как для самой артистки, так и для "Суспільного", которое допустило ее к участию в отборе.

OBOZ.UA сообщал, что 15 января состоялась жеребьевка участников Нацотбора на Евровидение 2026, которая определяет порядок выступлений в финале. Valeria Force должна была бы открывать украинскую часть конкурса, которая состоится через три недели – 7 февраля.

