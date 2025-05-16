Дочь Трампа Тиффани стала мамой и рассекретила имя первенца. Фото

Семья Трампа пополнилась еще одним потомком. 31-летняя Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, впервые стала мамой. Она также раскрыла имя сына – Александр Трамп Булос.

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Радостной новостью молодая мама поделилась на своей официальной странице в Instagram, опубликовав первое фото с новорожденным. Она показала его маленькую ножку, а на фоне виднелась крошечная ручка.

"Добро пожаловать на свет нашего сладенького мальчика, Александра Трампа Булоса. Мы любим тебя безгранично! Спасибо, что пришел в нашу жизнь! 15.05.2025", – написала Тиффани Трамп.

Подготовка к рождению малыша

Еще в конце апреля Тиффани публично подтвердила беременность, выложив серию фото с baby shower, который устроили самые близкие. На снимках она предстала в небесно-голубом платье, обнимая живот, а рядом – ее старшая сестра Иванка Трамп, которая помогала организовать праздник.

"Такой особенный день, когда мы празднуем рождение нашего сыночка! Остался 1 месяц! Спасибо моей старшей сестре, Иванке Трамп, за планирование самого красивого детского праздника, мы любим тебя!" – написала Тиффани Трамп.

Праздник был оформлен в нежных пастельных тонах, с большим количеством цветов, десертов и шариков в голубовато-белом стиле. Мероприятие прошло в закрытом формате – только для семьи и самых близких друзей. Уже тогда стало понятно, что пара ждет мальчика, хотя официально пол ребенка не объявляли до самого рождения.

Это первый ребенок как для Тиффани, так и для ее мужа. Пара поженилась в ноябре 2022 года в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. На свадебной церемонии присутствовали все ключевые члены семьи Трампов, включая Иванку, Дональда-младшего, Эрича и, конечно, самого Дональда Трампа, который провел дочь к алтарю.

Тиффани Трамп – единственный ребенок Дональда Трампа от второго брака с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз. Она родилась в 1993 году и росла в основном с матерью в Калифорнии, хотя и поддерживала связь с отцом.

Училась в Пенсильванском университете, где получила образование социолога и урбаниста. В отличие от Иванки и других детей Трампа, Тиффани не была непосредственно вовлечена в бизнес Trump Organization и вела достаточно частную жизнь, сосредоточившись на собственной карьере и благотворительных инициативах.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тиффани Трамп также была на инаугурации Дональда Трампа в президенты США. Блондинка не так часто появляется на публичных мероприятиях, однако ее присутствие на таком важном событии показало желание поддержать отца.

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