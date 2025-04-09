Младшая дочь Трампа устроила необычный праздник в честь будущего ребенка и показалась на 9 месяце беременности. Фото

Младшая дочь президента США Дональда Трампа – 31-летняя Тиффани Трамп – вскоре впервые станет мамой. По случаю предстоящего рождения первенца она устроила роскошное празднование в стиле baby shower, на котором впервые показала округлый живот на девятом месяце беременности. Атмосфера события была нежной, утонченной и в то же время глубоко эмоциональной.

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На снимках, которые Тиффани Трамп обнародовала в Instagram, она позировала у арки из живых цветов в длинном небесно-голубом платье, гармонично подчеркнувшем ее беременность. Волосы спадали легкими волнами, а образ дополнил естественный макияж. Руками она подчеркнула округлость живота, а с подписи к фото стало понятно, что супруги ожидают сына.

"Такой особенный день, когда мы празднуем рождение нашего сыночка! Остался 1 месяц! Спасибо моей старшей сестре, Иванке Трамп, за планирование самого красивого детского праздника, мы любим тебя!" – написала Тиффани Трамп.

Организацией праздника занималась Иванка Трамп, традиционно поддерживающая младшую сестру в важнейшие мгновения жизни. Мероприятие прошло в кругу ближайших – родных и друзей пары. Декор был выдержан в светлых тонах: цветочные инсталляции, праздничные тенты, элегантный кэнди-бар и нежные элементы в оформлении намекали на появление мальчика.

Напомним, Тиффани Трамп – единственная дочь Дональда Трампа от брака с актрисой Марлой Мэйплз, на которой он был женат с 1993 по 1999 год. В октябре 2022 года девушка вышла замуж за 25-летнего нигерийского миллиардера Майкла Булоса – наследника семьи, владеющего крупным бизнесом в отраслях розничной торговли, финансов и логистики.

Свадебная церемония прошла в знаменитом имении Мар-а-Лаго во Флориде – в резиденции, где Тиффани провела значительную часть детства. Дональд Трамп лично провел дочь к алтарю, что стало одним из самых эмоциональных моментов события. Невеста сияла в роскошном платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, расшитого бисером и стразами, и в течение вечера несколько раз меняла наряды. Иванка Трамп и мама невесты также выбрали платья этого же бренда, поддерживая концепцию торжества.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тиффани Трамп также была на инаугурации Дональда Трампа в президенты США. Блондинка не так часто появляется на публичных мероприятиях, однако ее присутствие на столь важном событии показало желание поддержать отца.

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